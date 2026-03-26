Für Granit Xhaka (33) ist das Duell gegen Deutschland ein ganz besonderes. Nicht nur aufgrund seiner Vergangenheit ist das Spiel im Joggeli mehr als nur ein Testspiel für den Nati-Captain.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Granit Xhaka (33) ungeschlagen in vier Spielen gegen Deutschland

Sein Debüt gegen Deutschland war 2012 mit einem 5:3-Sieg

143 Länderspiele und Wechsel 2023 zu Leverkusen in die Bundesliga War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es ist eine Bilanz, mit der auch Cristiano Ronaldo (41) oder Lionel Messi (38) nicht mithalten können. Viermal ist Granit Xhaka (33) in seiner Länderspielkarriere gegen Deutschland aufgelaufen, kein einziges Spiel hat der Nati-Captain verloren. «Trotzdem sind wir auch dieses Mal definitiv nicht der Favorit», hält Xhaka vor seinem fünften Duell mit dem vierfachen Weltmeister fest.

Seine Deutschland-Premiere erlebte der Nati-Captain vor 14 Jahren. Beim spektakulären 5:3-Testspielsieg in Basel steht der damals 19-Jährige in der Startelf. «Den Hattrick von Eren Derdiyok habe ich erst gerade auf Social Media noch einmal gesehen», erzählt Xhaka. Im Herbst 2020 folgen zwei weitere Deutschland-Partien. Beide Begegnungen in der Nations League enden unentschieden (1:1/3:3), genau wie auch das bislang letzte Duell im EM-Gruppenspiel 2024 (1:1).

Deutschland als «perfekter» Karriereschritt

Für den 143-fachen Nationalspieler sind die Spiele gegen unseren nördlichen Nachbarn eine ganz besondere Affiche. 2012 wechselte er vom FCB zu Borussia Mönchengladbach. Nach sieben Jahren bei Arsenal kehrte er 2023 nach Deutschland zurück, dieses Mal zu Leverkusen.

«Wenn man meine Karriereplanung anschaut, war das der perfekte Schritt», blickt Xhaka auf seinen Gladbach-Transfer zurück. «Die Bundesliga ist taktisch, aber auch technisch eine sehr gute Liga. Davon durfte ich zweimal profitieren.»

Den ersten Nati-Auftritt im WM-Jahr dürfe man nicht als einfaches Testspiel ansehen, findet der Nati-Captain. Xhaka: «Der Weg in Richtung Weltmeisterschaft fängt jetzt an!»

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