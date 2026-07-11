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Überraschung in der Startelf?
Wie Nati-Coach Yakin den Weltmeister stoppen will

Kein Manzambi, dafür mit Vargas oder Sow? Gegen Argentinien ist Nati-Trainer Murat Yakin (51) gefordert.
Publiziert: 11:47 Uhr
|
Aktualisiert: 12:02 Uhr
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Welche Startelf plant Nati-Trainer Murat Yakin gegen Argentinien?
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Johan Manzambi (20) fehlt verletzungsbedingt im WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien am Samstag.
  • Trainer Yakin will Messi durch Kollektivarbeit und schnelles Umschaltspiel stoppen.
  • Ruben Vargas könnte in die Startelf zurückkehren, Djibril Sow als Alternative.
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Lucas WerderReporter Fussball

So richtig überraschend kommt der Ausfall von Johan Manzambi (20) nicht. Weil der Schweizer WM-Topskorer aufgrund seiner Knieprellung in den vergangenen Tagen nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, hatte sich bereits angedeutet, dass Manzambi den WM-Viertelfinal gegen Argentinien verpassen wird. Doch der Verzicht auf den Genfer ist nicht das Einzige, mit dem Murat Yakin am Tag vor dem Viertelfinal-Knüller bereits gerechnet hat.

Hier bestätigt Yakin das Manzambi-Aus
0:23
«Wir haben alles versucht»:Hier bestätigt Yakin das Manzambi-Aus

Als an der Pressekonferenz am Freitagvormittag ein Journalist vom Nati-Coach wissen möchte, wie er Lionel Messi zu stoppen gedenkt, antwortet Yakin mit einem breiten Grinsen: «Eine sehr überraschende Frage!» Beantworten tut er sie aber trotzdem. Man habe verschiedene Lösungen und hoffe, eine davon richtig umsetzen zu können. Zudem müsse man als Kollektiv auftreten und den Druck auf die Passgeber hochhalten.

Mit Kontern Nadelstiche setzen

Trotzdem weiss auch Yakin: «Wir können viel reden. Aber am Ende müssen wir es auf dem Platz entscheiden.» Messi 90 Minuten ausschalten? Schwierig also. Verwundbar sind die Argentinier aber trotzdem. «Wir werden versuchen, uns aus dem hervorragenden Gegenpressing zu lösen», sagt Yakin. Das Ziel: Dank eines schnellen Umschaltspiels immer wieder Nadelstiche setzen.

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Wegen Messi:«Die Schweizer können sich unsterblich machen»

Doch mit welcher Startelf will der Nati-Trainer dieses Vorhaben angehen? Nach dem gescheiterten Versuch gegen Kolumbien, Ardon Jashari als Nummer 10 auflaufen zu lassen, dürfte Yakin wieder auf bewährte Kräfte setzen. Ruben Vargas, im Achtelfinal aufgrund leichter Beschwerden nur Joker, dürfte in die Startelf zurückkehren. Dafür könnte Fabian Rieder vom Flügel ins zentrale offensive Mittelfeld rücken. Dass er sich auf dieser Position deutlich wohler fühlt, haben die zweiten 45 Minuten gegen Kolumbien deutlich gezeigt.

Vargas, Sow oder eine Überraschung?

Sollte Vargas noch nicht ganz bei 100 Prozent sein – oder Yakin möchte den Penalty-Helden als Joker in der Hinterhand behalten – wäre auch ein Startelf-Einsatz von Djibril Sow mehr als denkbar. Auch der Sevilla-Profi lieferte nach seinen drei Einwechslungen an diesem WM-Turnier immer ansprechende Leistungen ab. 

Nicht auszuschliessen, dass Yakin am Ende aber trotzdem einen anderen Spieler aus dem Hut zaubert. Denn während der Nati-Trainer mit dem Manzambi-Ausfall und der Messi-Frage gerechnet hat, ist er selbst immer für eine Überraschung gut.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Argentinien
Argentinien
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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