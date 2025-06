Komfort-Mangel bei Nati-Stars wegen defektem Flugzeug

1/31 Die Nati rückt zur USA-Reise direkt am Flughafen Zürich ein. Trainer Murat Yakin nimmt sich Zeit für ein Selfie. Foto: TOTO MARTI

Ausgeschlafener Callà

Trotz Meistertitel und Cupsieg hat Murat Yakin (49) darauf verzichtet, einen Spieler des FC Basel für die beiden Testspiele gegen Mexiko und die USA in den Nati-Kader zu berufen. Trotzdem nimmt am Montagmorgen mit Davide Callà ein Basler den Weg an den Flughafen Zürich auf sich. Nachdem die Basler Cupfeier auf dem Barfüsserplatz aufgrund eines in Bern verunglückten Fans kurzfristig abgesagt worden ist, nimmt der neue Nati-Assistent den über zehnstündigen Flug nach Salt Lake City verhältnismässig ausgeschlafen in Angriff.

Elvedi: Verlobung und jetzt zurück im Nati-Kader

Für die beiden Testspiele gegen Nordirland (1:1) und Luxemburg (3:1) im Frühling hatte Yakin auf die Dienste von Nico Elvedi (28) verzichtet. Nun kehrt der Gladbach-Verteidiger für die USA-Reise wieder zurück ins Team. Doch das Nati-Aufgebot war für Elvedi in der vergangenen Woche nicht der einzige Grund zur Freude. Der Zürcher hat sich mit Freundin Alexandra verlobt.

Attraktive Testspiel-Gegner

Auf dem Trip nach Übersee warten auf die Nati zwei attraktive Testspiel-Gegner. Am Samstag geht es in Salt Lake City gegen Mexiko, am kommenden Dienstag trifft man in Nashville auf die USA. Das erste Training auf US-Boden ist am Dienstagmittag um 11.30 Uhr Ortszeit auf dem Campus der University of Utah angesetzt.

Weniger Komfort für die Nati-Stars

Mit einem Charter-Flugzeug fliegt die Schweizer Nati am Montagnachmittag von Zürich nach Salt Lake City. Kurzfristig musste der Anbieter aber das Flugzeug wechseln aufgrund eines Defekts. Die Folge: weniger Komfort für die Nati-Stars. Während im ersten Flieger mehr Business- und First-Class-Sitze zur Verfügung gestanden wären, müssen sich nun diverse Spieler und Staff-Mitglieder mit Economy Premium zufriedengeben.

Erster Zusammenzug 2025 für Xhaka

Um 13.30 Uhr fliegt der Nati-Tross in Richtung USA. Alle Spieler sind pünktlich in Zürich angekommen, um den Flug zu erwischen. Als Letzter ist Captain Granit Xhaka in Zürich eingecheckt. Direkt von Düsseldorf eingeflogen – und komplett eingekleidet von seiner eigenen Kleidermarke Grajo. Für den 32-Jährigen ist es der erste Nati-Zusammenzug in diesem Jahr. Im März verpasste er die Testspiele gegen Nordirland und Luxemburg aus gutem Grund: Er wurde zum dritten Mal Vater.

