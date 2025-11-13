Mathys Tel von Tottenham, Leny Yoro von Manchester United und Ayyoub Bouaddi von Lille sind nur drei der Namen im mit unzähligen Top-Talenten gespickten Kader von Frankreich, das mit zwei Kantersiegen in die EM-Quali gestartet ist und am Freitag im Stade de la Tuilière in Lausanne gastiert.
Verstecken wollen sich die SFV-Junioren trotz der grossen Namen beim Gegner aber nicht. «Klar, die Favoritenrolle liegt nicht bei uns, wir können nur gewinnen», sagt Trainer Sascha Stauch. Solidarität, Kampfgeist und Mut sind gefordert. «Wir müssen bereit sein, zu leiden.» Aus einer gesicherten Defensive will die U21-Nati mit effizientem Umschaltspiel zu seinen Möglichkeiten kommen und dem scheinbar übermächtigen Gegner ein Bein stellen. «Und falls wir gewinnen sollten, dann muss Frankreich zittern.»
Auch die Schweizer, die mit sieben Punkten aus drei Spielen gut in die Kampagne gestartet sind, haben einige vielversprechende Talente in ihren Reihen. Sascha Britschgi hat sich bei Parma in der Serie A einen Stammplatz ergattert, auch Zachary Athekame hat bei Milan Fuss gefasst. Und Alessandro Vogt vom St. Gallen führt zusammen mit Chris Bedia die Torschützenliste der Super League an. Nicht mit dabei sind Dion Kacuri und Samuel Marques, die verletzt fehlen.
Stauch hofft auch auf die grosse Unterstützung des Publikums. Bis am Donnerstag wurden 4500 Tickets für das Spitzenspiel der Gruppe abgesetzt. Das grosse Ziel der U21: die Teilnahme an der EM 2027 in Albanien und Serbien. Auch der beste Gruppenzweite qualifiziert sich direkt für die EM, die weiteren Gruppenzweiten machen via Playoffs die letzten Plätze aus.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
5
9
2
4
3
9
3
4
1
6
4
4
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
10
2
4
5
10
3
4
-3
3
4
4
-13
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
6
10
2
4
1
7
3
4
2
4
4
4
-9
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
19
16
2
6
6
13
3
7
-5
10
4
7
-5
3
5
6
-15
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
16
15
2
6
8
13
3
6
5
10
4
7
2
8
5
7
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
26
18
2
6
10
15
3
7
-4
9
4
7
-10
4
5
6
-22
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
15
14
2
7
9
13
3
6
3
10
4
7
-4
7
5
6
-23
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
18
18
2
6
3
11
3
6
0
10
4
7
-9
5
5
7
-12
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
19
16
2
7
4
13
3
7
4
12
4
6
-9
6
5
6
-18
0