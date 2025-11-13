DE
U21-Nati will Favoriten ärgern
Britschgi und Co. fordern Frankreichs Super-Talente heraus

Nicht nur die A-Nati, sondern auch die U21 hat ein wegweisendes Spiel vor der Brust. In der Quali für die EM 2027 treffen die ältesten Schweizer Junioren im Spitzenspiel ihrer Gruppe auf den Favoriten Frankreich.
Publiziert: 14:59 Uhr
1/7
U21-Trainer Sascha Stauch und sein Team fordern den Gruppenfavoriten Frankreich heraus.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Mathys Tel von Tottenham, Leny Yoro von Manchester United und Ayyoub Bouaddi von Lille sind nur drei der Namen im mit unzähligen Top-Talenten gespickten Kader von Frankreich, das mit zwei Kantersiegen in die EM-Quali gestartet ist und am Freitag im Stade de la Tuilière in Lausanne gastiert.

Verstecken wollen sich die SFV-Junioren trotz der grossen Namen beim Gegner aber nicht. «Klar, die Favoritenrolle liegt nicht bei uns, wir können nur gewinnen», sagt Trainer Sascha Stauch. Solidarität, Kampfgeist und Mut sind gefordert. «Wir müssen bereit sein, zu leiden.» Aus einer gesicherten Defensive will die U21-Nati mit effizientem Umschaltspiel zu seinen Möglichkeiten kommen und dem scheinbar übermächtigen Gegner ein Bein stellen. «Und falls wir gewinnen sollten, dann muss Frankreich zittern.»

Auch die Schweizer, die mit sieben Punkten aus drei Spielen gut in die Kampagne gestartet sind, haben einige vielversprechende Talente in ihren Reihen. Sascha Britschgi hat sich bei Parma in der Serie A einen Stammplatz ergattert, auch Zachary Athekame hat bei Milan Fuss gefasst. Und Alessandro Vogt vom St. Gallen führt zusammen mit Chris Bedia die Torschützenliste der Super League an. Nicht mit dabei sind Dion Kacuri und Samuel Marques, die verletzt fehlen.

Stauch hofft auch auf die grosse Unterstützung des Publikums. Bis am Donnerstag wurden 4500 Tickets für das Spitzenspiel der Gruppe abgesetzt. Das grosse Ziel der U21: die Teilnahme an der EM 2027 in Albanien und Serbien. Auch der beste Gruppenzweite qualifiziert sich direkt für die EM, die weiteren Gruppenzweiten machen via Playoffs die letzten Plätze aus.

«Man weiss nie, wann man wieder eine solche Chance erhält»
Mit Video
«Es ist der richtige Schritt»
Der steile Aufstieg von FCL-Junior Britschgi in die Serie A
Versinkt die U21-Nati im Mittelmass?
SFV-Nachwuchs am Scheidweg
Versinkt die U21-Nati im Mittelmass?
