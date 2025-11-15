Top-Ausgangslage für die Nati

Die Nati führt die Tabelle der Gruppe B vor den letzten beiden Runden souverän an. Der einzig verbliebene Konkurrent im Kampf um den Gruppensieg und das direkte Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist der Kosovo. Der liegt drei Punkte zurück und tritt am Samstag in Slowenien an, bevor er zum Abschluss am Dienstag in Pristina die Nati empfängt.
Die Nati qualifiziert sich als Gruppensieger für die WM ...
... wenn sie gegen Schweden mehr Punkte holt als der Kosovo im Parallelspiel in Slowenien.
... wenn sie gegen Schweden gleich viele Punkte holt wie der Kosovo im Parallelspiel in Slowenien und am Dienstag in Pristina zwar verliert, dabei aber die klar bessere Tordifferenz (plus 10) nicht aus der Hand gibt.
... wenn sie am Dienstag im Kosovo ein Remis holt, vorausgesetzt sie gibt am Samstag neben dem Drei-Punkte-Vorsprung nicht auch noch die klar bessere Tordifferenz (plus 10) aus der Hand.
... wenn sie in Pristina gegen den Kosovo gewinnt.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
7
12
2
5
4
12
3
5
0
6
4
5
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
10
2
4
5
10
3
4
-3
3
4
4
-13
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
10
13
2
5
4
7
3
5
-3
7
4
5
-11
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
19
17
2
7
6
14
3
8
-6
10
4
7
-14
5
5
7
-5
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
16
15
2
6
8
13
3
6
5
10
4
7
2
8
5
7
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
29
21
2
7
12
18
3
7
-4
9
4
8
-13
4
5
7
-24
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0:1
7
14
14
2
7
9
13
3
6
3
10
4
Kasachstan
1:0
8
-3
10
5
6
-23
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
20
21
2
7
4
14
3
7
-2
10
4
7
-9
5
5
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
21
19
2
7
4
13
3
8
2
12
4
7
-8
9
5
7
-19
0