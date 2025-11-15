DE
Top-Ausgangslage für die Nati
So qualifiziert sich die Schweiz heute für die WM

Vor den letzten zwei Runden in der EM-Quali präsentiert sich die Ausgangslage für die Nati ausgezeichnet. Blick zeigt die Szenarien, wie sich die Schweiz fix für die WM 2026 qualifizieren kann.
Publiziert: vor 30 Minuten
Kann die Nati am Samstag über das WM-Ticket jubeln?
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Die Nati führt die Tabelle der Gruppe B vor den letzten beiden Runden souverän an. Der einzig verbliebene Konkurrent im Kampf um den Gruppensieg und das direkte Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist der Kosovo. Der liegt drei Punkte zurück und tritt am Samstag in Slowenien an, bevor er zum Abschluss am Dienstag in Pristina die Nati empfängt.

Die Nati qualifiziert sich als Gruppensieger für die WM ...

... wenn sie gegen Schweden mehr Punkte holt als der Kosovo im Parallelspiel in Slowenien.

... wenn sie gegen Schweden gleich viele Punkte holt wie der Kosovo im Parallelspiel in Slowenien und am Dienstag in Pristina zwar verliert, dabei aber die klar bessere Tordifferenz (plus 10) nicht aus der Hand gibt.

... wenn sie am Dienstag im Kosovo ein Remis holt, vorausgesetzt sie gibt am Samstag neben dem Drei-Punkte-Vorsprung nicht auch noch die klar bessere Tordifferenz (plus 10) aus der Hand.

... wenn sie in Pristina gegen den Kosovo gewinnt.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
10
13
2
Island
Island
5
4
7
3
Ukraine
Ukraine
5
-3
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
5
5
10
2
Ungarn
Ungarn
5
2
8
3
Irland
Irland
5
1
7
4
Armenien
Armenien
5
-8
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
7
29
21
2
Italien
Italien
7
12
18
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
7
-24
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0:1
7
14
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
1:0
8
-3
10
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
7
20
21
2
Albanien
Albanien
7
4
14
3
Serbien
Serbien
7
-2
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
