Nun ist klar, gegen wen das Schweizer Nationalteam sein letztes Testspiel in der WM-Vorbereitung bestreiten wird: Eine Woche vor dem Turnierstart in Nordamerika wartet Australien auf die Yakin-Equipe.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Nati wird in der unmittelbaren Vorbereitung auf die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer ein weiteres Testspiel bestreiten. Wie der Schweizerische Fussballverband am Donnerstag schreibt, kommt es für das Team von Murat Yakin am 6. Juni um 21 Uhr Schweizer Zeit, also genau eine Woche vor dem Auftaktspiel gegen Katar, zu einem Duell mit Australien. Austragungsstätte wird wenige Tage nach der Reise in die USA am 2. Juni das Snapdragon Stadium in San Diego sein.

Auch die «Soceroos», die unter anderem auf die Dienste von Parma-Verteidiger Alessandro Circati und Ex-GC-Leihspieler Nestory Irankunda zählen können, haben sich für das WM-Turnier in Nordamerika qualifizieren können und treffen dort in der Gruppe D auf Co-Gastgeber USA, Paraguay und die Türkei. Die Schweiz und Australien sind sich erst einmal begegnet, wobei die Partie in St. Gallen im September 2010 torlos geendet hat.

Die Partie gegen Australien wird für die Schweiz das vierte Testspiel des Jahres sein: Im März-Zusammenzug traf man auf Deutschland (3:4) und Norwegen (0:0), am 31. Mai bekommt es die Nati in der letzten Partie vor der Abreise nach Nordamerika in St. Gallen mit Jordanien zu tun.

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