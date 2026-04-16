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Testspiel in den USA
Nati bestreitet WM-Hauptprobe gegen Australien

Nun ist klar, gegen wen das Schweizer Nationalteam sein letztes Testspiel in der WM-Vorbereitung bestreiten wird: Eine Woche vor dem Turnierstart in Nordamerika wartet Australien auf die Yakin-Equipe.
Publiziert: 11:10 Uhr
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Eine Woche vor dem WM-Auftakt gegen Katar bestreitet die Schweiz ihr letztes Testspiel.
Foto: Pius Koller
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Nati wird in der unmittelbaren Vorbereitung auf die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer ein weiteres Testspiel bestreiten. Wie der Schweizerische Fussballverband am Donnerstag schreibt, kommt es für das Team von Murat Yakin am 6. Juni um 21 Uhr Schweizer Zeit, also genau eine Woche vor dem Auftaktspiel gegen Katar, zu einem Duell mit Australien. Austragungsstätte wird wenige Tage nach der Reise in die USA am 2. Juni das Snapdragon Stadium in San Diego sein.

Auch die «Soceroos», die unter anderem auf die Dienste von Parma-Verteidiger Alessandro Circati und Ex-GC-Leihspieler Nestory Irankunda zählen können, haben sich für das WM-Turnier in Nordamerika qualifizieren können und treffen dort in der Gruppe D auf Co-Gastgeber USA, Paraguay und die Türkei. Die Schweiz und Australien sind sich erst einmal begegnet, wobei die Partie in St. Gallen im September 2010 torlos geendet hat.

Die Partie gegen Australien wird für die Schweiz das vierte Testspiel des Jahres sein: Im März-Zusammenzug traf man auf Deutschland (3:4) und Norwegen (0:0), am 31. Mai bekommt es die Nati in der letzten Partie vor der Abreise nach Nordamerika in St. Gallen mit Jordanien zu tun.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
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1
Mexiko
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0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
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0
0
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4
Tschechien
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0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
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1
Kanada
Kanada
0
0
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2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
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3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
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2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
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0
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2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
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0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
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0
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Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
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4
Norwegen
Norwegen
0
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Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
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0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
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1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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