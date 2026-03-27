Am Freitagabend trifft die Schweiz im Vorfeld der WM in Basel im Testspiel-Kracher auf Deutschland. Doch wie fit bist du, wenn es um die Schweizer Nati geht? Teste hier dein Wissen!

Blick Sportdesk

In etwas mehr als zwei Monaten steht die WM in Kanada, Mexiko und den USA an. Davor bestreitet die Schweiz aber noch drei Testspiele. Das Highlight? Der Kracher gegen das Nachbarland Deutschland am Freitagabend.

Es ist also an der Zeit, dein Nati-Wissen zu testen. Melde dich an und stelle es im grossen Blick-Quiz unter Beweis.

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