DE
FR
Abonnieren

Tabellenführung winkt
U21-Nati vor Charaktertest in Luxemburg

Neben der A-Nati und der U17 bestreitet am Dienstag auch die U21 ein wichtiges Spiel in der EM-Qualifikation. Nach dem starken Auftritt beim 1:1 gegen den Gruppenfavoriten Frankreich muss das Team von Sascha Stauch diese Leistung in Luxemburg bestätigen.
Publiziert: 13:40 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Der U21-Nati steht in Luxemburg ein Charaktertest bevor.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

  • U21-Nationalmannschaft strebt EM-Qualifikation an, steht vor wichtigem Spiel in Luxemburg
  • Schweiz auf Kurs nach starkem Auftritt gegen Frankreich, Tabellenführung möglich
  • Nach 4 von 10 Spielen fordert Trainer Stauch richtiges Mindset gegen Gruppenletzten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Wie gewohnt steht die U21 im Schatten der Nati, die am Dienstag im Kosovo das WM-Ticket lösen dürfte. Aber für einmal geniesst auch die U17 mehr Aufmerksamkeit als die ältesten SFV-Junioren, kämpft diese doch in Katar gegen Irland um den Einzug in den WM-Viertelfinal.

Und dennoch: Für das Team von Sascha Stauch geht es beim letzten Spiel des Jahres in Luxemburg um einiges, schliesslich will sich die U21 für die EM 2027 in Serbien und Albanien qualifizieren, nachdem die Endrunde in diesem Sommer verpasst wurde. Und nach vier von zehn Spielen ist die Schweiz auf Kurs, umso mehr, dass sie dem haushohen Frankreich beim 1:1 am Freitag in Lausanne mehr als Paroli geboten hat.

Damit dieser Punkt aber seinen Wert hat, muss die Schweiz beim noch sieglosen Gruppenletzten Luxemburg nachlegen. Mit einem Sieg würde die Nati nicht nur als Tabellenführer überwintern, sondern sich sicher auch die Chance wahren, dass es womöglich zum Abschluss der Quali im nächsten Herbst in Frankreich zu einem Endspiel um den Gruppensieg und die direkte EM-Quali kommt.

«Mindestens drei Punkte», lautete die Zielsetzung von Stauch vor dem Zusammenzug. «Um diese zu erreichen, fehlen noch ein paar», so der 51-Jährige nach dem 1:1 gegen Frankreich. Gegen Luxemburg fordert er das «richtige Mindset». Denn gegen die Kleinen tat sich die SFV-Auswahl bislang schwer. Sowohl in Estland (2:0), als auch zu Hause gegen Island (0:0) und auf den Färöern (3:1) traten die Schweizer wenig überzeugend auf. Deswegen ist die Partie in Luxemburg vor allem eines: ein Charaktertest.

Mehr zur U21
Hat Murat Yakin schon angerufen, Herr Vogt?
Mit Video
U21-Knipser empfiehlt sich
Hat Murat Yakin schon angerufen, Herr Vogt?
«Man weiss nie, wann man wieder eine solche Chance erhält»
Mit Video
«Es ist der richtige Schritt»
Der steile Aufstieg von FCL-Junior Britschgi in die Serie A
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
5
12
13
2
Kosovo
Kosovo
5
1
10
3
Slowenien
Slowenien
5
-5
3
4
Schweden
Schweden
5
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
5
11
11
2
Schottland
Schottland
5
4
10
3
Griechenland
Griechenland
5
-2
6
4
Belarus
Belarus
5
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
5
19
15
2
Türkei
Türkei
5
5
12
3
Georgien
Georgien
5
-7
3
4
Bulgarien
Bulgarien
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
7
18
18
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
7
10
16
3
Rumänien
Rumänien
7
3
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7
15
15
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
7
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
7
-24
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen