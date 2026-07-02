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Das ist die beste Schweizer Nati-Elf aller Zeiten

Content-Creator und Nati-Fan «ciaomachsguet» stellt die beste Schweizer Nati aller Zeiten auf. Dabei setzt er auf ein 4-3-3-System.
Publiziert: 11:59 Uhr
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