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«ciaomachsguet» nennt die beste Nati aller Zeiten
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Das ist die beste Schweizer Nati-Elf aller Zeiten
Content-Creator und Nati-Fan «ciaomachsguet» stellt die beste Schweizer Nati aller Zeiten auf. Dabei setzt er auf ein 4-3-3-System.
Publiziert: 11:59 Uhr
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