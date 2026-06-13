Am Samstag wird es ernst für die Schweizer Nati mit dem Auftaktspiel gegen Katar. Einen Tag zuvor ist von Anspannung und Ernsthaftigkeit noch gar nichts zu spüren. Murat Yakin und Granit Xhaka sorgen für eine Gute-Laune-Show.

Tobias Wedermann Fussballchef

Als die beiden Chefs der Nati beim letzten Mal vor den Medien gestanden sind, war die Stimmung eher ernst. Granit Xhaka hielt eine Brandrede, um die Mannschaft wachzurütteln. Murat Yakin war damit beschäftigt, die Worte seines Captains etwas zu relativieren.

Am Freitag vor dem WM-Auftakt gegen Katar war davon nichts mehr zu spüren. Yakin und Xhaka zeigten sich in bester Laune. Als der Cheftrainer an der gemeinsamen Pressekonferenz erst nach neun Minuten zum ersten Mal eine Frage gestellt bekommt, sagt er: «Ich bin froh, dass ich jetzt mal dran bin – ich hoffe, Granit hat noch genug Kraft für morgen», und sorgt damit für die ersten Lacher im Medienraum der NFL-Arena Levi's Stadium, die für die WM zum San Francisco Bay Area Stadium umgetauft wurde.

Yakin: «Du hast den Schlangen-Alarm vergessen!»

Eine Minute später stellt ein Journalist aus der Romandie eine Frage zur Taktik auf Französisch. SFV-Medienchef Adrian Arnold möchte wie gewohnt für Yakin übersetzen. Doch der Coach unterbricht: «Ich habe die Übersetzung auf dem Ohr, du musst nicht» – der nächste Lacher im Presseraum. «Übersetzen Sie nur weiter, ich höre Ihre Stimme lieber», fährt Yakin fort. Doch die Person, die für die Übersetzung verantwortlich ist, hat diese aufgrund des Hin und Hers unterbrochen. Die Konsequenz daraus: Arnold muss trotzdem übersetzen. Und wieder wird herzlich gelacht.

Als Yakin dann von Blick auf die Nebengeräusche der letzten Tage angesprochen wird, antwortet der 51-Jährige erneut mit Humor und ergänzt die Liste der Themen: «Du hast noch den Schlangen-Alarm vergessen und natürlich den Feuer-Alarm.» Natürlich wird auch hier gelacht. «Ihr braucht ja etwas zum Arbeiten, es wäre ja sonst langweilig. Wir sind im Showbusiness und geben auch in dieser Hinsicht das Beste», so Yakin, während Granit Xhaka neben ihm sitzt und breit grinst. Auch bei der teils sehr amüsanten Vorstellung einiger Journalisten, die eigentlich gebeten werden, sich mit Name, Medium und Sprache vorzustellen, wurde bei Xhaka und Yakin lautstark gelacht.

«Wir sind fokussiert und haben Spass»

Ab und zu wird die Gute-Laune-Pressekonferenz auch durch Ernsthaftigkeit unterbrochen, wenn es um die grosse Frage geht, ob die Nati gegen Katar mit einer Dreier- oder Viererkette in der Defensive spielt – oder wenn es darum geht, dass Xhaka am Samstag gemeinsam mit Ricardo Rodriguez zum Schweizer WM-Rekordspieler wird. Am Schluss fasst Adrian Arnold aber passend zusammen: «Wir sind fokussiert und haben Spass.»

Wenn die Mannschaft nun noch in der Form spielt, in der am Tag zuvor Sprüche geklopft wurden, steht einem erfolgreichen Start in diese Weltmeisterschaft aus Schweizer Sicht nichts mehr im Wege.

Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen