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Sonst gibts keine Finalissima
U21-Nati-Trainer Frei muss seine Siegesserie fortsetzen

Die Schweiz kämpft in Island um die EM-Quali: Mit einem Sieg gegen die Isländer kann die U21-Nati den Showdown gegen Frankreich erzwingen. Trainer Alex Frei warnt vor einem harten Kampf – und ist dennoch optimistisch.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Die U21-Nati kann sich die direkte EM-Teilnahme noch sichern.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die U21-Nati spielt am Dienstag in Island um die EM-Qualifikation
  • Trainer Alex Frei erwartet ein hartes Spiel und sieht es als «Charaktertest»
  • Frei ungeschlagen: Drei Spiele, drei Siege seit Amtsantritt im Sommer 2026
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

«Es ist acht Grad und bewölkt, fast ein kleiner Kulturschock», scherzt U21-Nati-Trainer Alex Frei an der Pressekonferenz vor dem vorletzten EM-Quali-Spiel gegen Island. Einen grossen Einfluss auf das Spiel oder die Vorbereitung habe das aber nicht wirklich. Frei selbst hat gegen Island nie gespielt, trotzdem dürfte er seinen Spielern mit seiner Erfahrung einige Tipps mitgeben können – denn das Spiel gegen die Wikinger ist eminent wichtig.

Mit einem Sieg kann die Schweiz die direkte EM-Qualifikation noch aus eigener Kraft schaffen. Dafür muss die U21-Nati aber auch die Finalissima gegen Frankreich gewinnen. Doch zu weit in die Zukunft will Frei noch nicht blicken: «Wenn du dich nicht auf Island konzentrierst und nicht mindestens einen Punkt holst, hast du vielleicht gar nichts. Das Spiel gegen Frankreich ist ein Bonus.»

Charaktertest für die U21-Nati

Frei spricht vor der Partie im hohen Norden von einem «Charaktertest» und erwartet ein ruppiges Spiel. «Sie müssen gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Das kann uns entgegenkommen. Sie werden kratzen, treten, beissen – das ist aber alles kein Thema und ein Stück weit auch ein Spiel, das ich mag», warnt Frei vor der Giftigkeit des Gegners.

Nichtsdestotrotz ist der Trainer zuversichtlich, dass er seine Siegesserie fortsetzen kann. Seit drei Partien ist Frei im Amt, alle wurden gewonnen. «Sie machen eine super Jugendarbeit für die Grösse des Landes. Sie sind sehr geschlossen und haben eine gute Überzeugung. Wenn man aber auf die einzelnen Positionen schaut, sind wir besser», schätzt Frei den Gegner ein.

Auf einen Spieler muss Frei allerdings verzichten: Mittelfeldspieler Ethan Meichtry fehlt angeschlagen und ist in Absprache mit Genua bereits zurück nach Italien gereist. Vermutlich wird aber auch er seine Teamkollegen vor dem Bildschirm anfeuern und darauf hoffen, dass es auch ohne ihn zum Showdown gegen Frankreich kommt.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
1
2
3
2
Frankreich
Frankreich
1
1
3
3
Türkei
Türkei
1
-1
0
4
Italien
Italien
1
-2
0
Playoffs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ukraine
Ukraine
0:0
2
1
4
2
Nordirland
Nordirland
1
1
3
3
Georgien
Georgien
0:0
2
-1
1
4
Ungarn
Ungarn
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
1
3
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
2
Polen
Polen
1
0
1
4
Rumänien
Rumänien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2:1
2
2
6
2
Armenien
Armenien
1:2
2
1
3
3
Zypern
Zypern
0:0
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
0:0
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
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