Während der Pressekonferenz beschwerte sich Nati-Coach Murat Yakin über den langen Rasen im Nationalstadion Nordmazedoniens.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Murat Yakin kritisiert vor dem Spiel gegen Nordmazedonien den langen Rasen

Auf einem 7-Zentimeter-Rasen könne man nicht Fussball spielen, so Yakin

Die Schweizer Nati trainierte am Freitagmorgen noch in der Türkei

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Murat Yakin (52) antwortete auf der Pressekonferenz am Vortag des Nations-League-Auftaktspiels gegen Nordmazedonien auf die Fragen der Presse. Auf die Frage, ob es normal sei, dass die Nati nicht im gegnerischen Stadion trainiere, schweifte der Nati-Coach ab und beschwerte sich über eine andere Sache.

«So kann man nicht Fussball spielen»

Ein Reporter aus Nordmazedonien fragte Yakin, warum die Nati ihr Training vom Freitag nicht in Nordmazedonien absolvierte und ob das normal sei. Nebst dem Zeitmanagement gibt es für den Nati-Coach auch einen anderen Grund: «Ich glaube, wenn man einen Rasen so sieht, der 7 Zentimeter lang ist, können wir froh sein, dass wir heute Morgen noch in der Türkei trainiert haben.»

«Ich wäre froh, wenn dieser bis morgen noch geschnitten wird, weil so kann man nicht Fussball spielen», ergänzte Yakin schmunzelnd. Für dieses Anliegen haben die Verantwortlichen noch 24 Stunden Zeit. Die Nati eröffnet die Mission Wiederaufstieg in Liga A mit dem Duell mit Nordmazedonien am Samstag um 20.45 Uhr (live bei Blick).