Für das Nations-League-Spiel gegen Slowenien muss Murat Yakin auf Flügelspieler Rubén Vargas verzichten. Laut Blick-Infos hat es auch Winsley Boteli nicht in den Kader geschafft.

Lucas Werder Reporter Fussball

Bittere Nachrichten für Rubén Vargas. Laut Blick-Infos fehlt der Flügelspieler am Freitagabend (20.45Uhr) gegen Slowenien. Vargas war diese Woche aufgrund einer Magen-Darm-Grippe erst mit Verspätung ins Nati-Camp eingerückt und hatte am Dienstag noch nicht mit der Mannschaft trainieren können.

«Er hat nicht alle Trainings mitgemacht. Wir werden sehen, ob er morgen bereit ist», hatte Murat Yakin am Donnerstagabend erklärt. Bereits die ersten vier Nations-League-Spiele hatte Vargas verletzungsbedingt verpasst.

Noch kein Nyakossi-Debüt

Weil im Match-Kader nur Platz für 23 Spieler ist, werden wird der Luzerner in Maribor aber nicht alleine auf der Tribüne Platz nehmen müssen. Nach Informationen von Blick hat es auch Winsley Boteli nicht ins Aufgebot geschafft. Yakin gibt im Sturm Breel Embolo, Zeki Amdouni und Cedric Itten den Vorzug.

Ebenfalls nicht dabei ist Roggerio Nyakossi. Mit Eray Cömert und Adrian Bajrami hat sich Yakin für zwei andere Innenverteidiger hinter dem Stamm-Duo Manuel Akanji und Nico Elvedi entschieden. Damit muss der Genfer bis mindestens Montag auf sein Nati-Debüt warten, wenn die Schweiz zum Abschluss der Nations League in St. Gallen auf Schottland trifft.

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