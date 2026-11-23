Wo Granit Xhaka (34) auftaucht, läufts für gewöhnlich. Doch die Nati war für ihn 2026 ein schwieriges Pflaster. Entsprechend fiel auch seine Bewertung im grossen Blick-Jahreszeugnis aus, während andere durchs Band beeindruckten.

Darum gehts Granit Xhakas Nati-Jahr war bloss genügend

Auf Wirbel um Kritik an der WM folgte ein schwieriger Herbst

Romand-Fraktion wusste vor allem mit zwei Jungspunden zu überzeugen

Neunmal stand Granit Xhaka in diesem Kalenderjahr für die Nati auf dem Platz, davon sechsmal an der historisch starken WM 2026. Doch bereits in Nordamerika sorgte er für Wirbel, als er mehr mit Kritik als durch Leistungen auf sich aufmerksam machte. Der 152-fache Nationalspieler hätte in der Nations League eine sportliche Antwort liefern können, doch sein Corona-Schwindel und eine Wadenverletzung verhinderten ein Comeback.

Bestnote für einen Wetschweizer

In der Summe reicht das im Blick-Jahreszeugnis nur zum Verdikt «genügend». Zusammen mit gleich 17 anderen Spielern erhält er die Note 4 – Breel Embolo (29) ist keiner davon. Natürlich brachte dieses Jahr aber auch Gewinner hervor. Die neue Generation um Boteli (20), Athekame (21), Britschgi (20), Sanches (23) und Manzambi (21) machte teils mächtig Druck und wird dafür belohnt.

Zwei Jungspunde wussten besonders zu verzücken, vor allem ein Romand. Dafür gibts die Bestnote, genau wie für zwei Verteidiger, die mit Ausnahme vom unbedeutenden Schottland-Spiel in jeder Partie zusammen auf dem Platz standen.

Wer als einziger Nati-Spieler die Note 1 erhielt, welcher Youngster der Beste war und wie sich der nun 150-fache ewige Rodriguez (34) schlug, erfährst du nur im exklusiven B+-Artikel.