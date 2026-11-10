Die beiden Nachrücker Manuel Akanji (31) und Rubén Vargas (28) sind in der Nati angekommen. Der Abwehrchef kommt seinen «Aufgaben» als Vize-Captain bereits wieder nach.

Während sich der Regen pünktlich zum Start des Nati-Trainings am Dienstagmorgen verabschiedet, sind mit Manuel Akanji (31) und Rubén Vargas (28) auch die letzten beiden der insgesamt 28 Spieler im Camp in St. Gallen eingetroffen. Die beiden Nachrücker absolvieren die Einheit auf der Sportanlage Gründenmoos aber noch nicht gemeinsam mit ihren Teamkollegen, sondern trainieren wie der etwas angeschlagene Johan Manzambi (21) individuell.

Bei Vargas sorgten Magen-Darm-Probleme für eine verspätete Anreise. Obwohl der Flügelspieler inzwischen keine Symptome mehr zeigt, steht für ihn nur ein lockeres Einzeltraining an. Akanji war aus privaten Gründen erst am Montagabend fürs Abendessen im Mannschaftshotel eingetroffen. Was genau dahintersteckt, ist nicht bekannt. Murat Yakin hat seinem Abwehrchef aber eine Ausnahmebewilligung erteilt. Doch nicht deshalb trainiert Akanji am Dienstagmittag nicht mit der Mannschaft. Der Inter-Verteidiger, der am Sonntagabend gegen Como einen 2:0-Sieg feierte, bekommt aus Gründen der Belastungssteuerung eine kleine Pause.

Neulinge müssen vor Team singen

Seinen Captain-Aufgaben ist der Xhaka-Vertreter aber bereits wieder nachgekommen. Gemeinsam mit Breel Embolo hat er die beiden Neulinge Roggerio Nyakossi (22) und Samuel Ballet (25) darauf aufmerksam gemacht, dass ihnen das traditionelle Nati-Aufnahmeritual bevorstehen wird. Am Mittwoch dürften die beiden der Mannschaft ein Ständchen vortragen müssen.

Den Dienstagabend dagegen haben nicht nur Nyakossi und Ballet zur freien Verfügung. Die Spieler dürfen selbst entscheiden, ob sie in der Stadt St. Gallen als Mannschaft oder in kleinen Gruppen zu Abend essen. Nicht mit dabei sein wird Silas Huber (21). Der FCZ-Keeper, den Yakin als vierten Goalie aufgeboten hatte, ist im Training aus kurzer Distanz von einem Ball im Gesicht getroffen worden und hat sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen. Huber ist bereits abgereist, für ihn wird kein Ersatz nachnominiert.