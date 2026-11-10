Wer in der Nati die längste Anreise hat, steht ausser Frage. Schliesslich ist Atlanta-Stürmer Breel Embolo (29) der einzige Spieler, der nicht bei einem europäischen Klub unter Vertrag steht. Die Reise von Diyarbakir im Südosten der Türkei zurück in die Schweiz kann mit Zwischenlandung in Istanbul aber ebenfalls schnell einmal sieben Stunden dauern. Trotzdem hofft Nati-Neuling Samuel Ballet (25), dass er diesen Weg nicht das letzte Mal für die Nati in Kauf genommen hat. «Ich bin hier, um erst einmal Fuss zu fassen. Aber wenn man einmal hierherkommt, möchte man das auch wiederholen», so der Offensivspieler.

Sein Klub Amedspor ist die grosse Überraschung der laufenden Süper-Lig-Saison. Nach elf Runden liegt der Aufsteiger auf dem dritten Tabellenplatz, vor den beiden Istanbuler Grossklubs Besiktas und Galatasaray. Doch nicht aufgrund der sportlichen Erfolge sorgte Amedspor in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen. Der Verein gilt als Vertreter der kurdischen Minderheit in der Türkei, die Vereinsfarben Rot und Grün sind an die kurdische Flagge angelehnt.

90 Minuten lang Pfiffe

In den restlichen Landesteilen nimmt man die Erfolge von Amedspor darum nicht nur mit Freude zur Kenntnis. Zu den Auswärtsspielen reist Ballets Klub nur unter strengen Sicherheitsbedingungen. Erst seit dem Aufstieg dürfen die eigenen Fans ihre Mannschaft begleiten, weil die lokalen Behörden zuvor nicht für deren Schutz garantieren konnten. Doch schon bei seinem vorherigen Arbeitgeber Antalyaspor seien Auswärtsspiele eine Herausforderung gewesen. «Im Stadion hörst du 90 Minuten lang nur Pfiffe. Daran musste ich mich erst gewöhnen», erzählt Ballet.

Vor seinem Wechsel von Como in die Süper Lig lief der Berner in der Super League drei Jahre lang für Winterthur und den FCZ auf. Im Gegensatz zur Schweiz sei der Fussball in der Türkei etwas weniger taktisch, dafür physischer und schneller. «Wenn man sieht, welche grossen Namen in der Liga spielen, zeigt das, wie viel die Klubs und der Verband investieren», so der ehemalige YB-Junior. Zwar würden vor allem die Ambitionen der Istanbuler Klubs nicht immer ganz der Realität entsprechen. «Aber das macht die türkische Liga auch ein Stück weit aus», findet Ballet.

In Diyarbakir kann Ballet nicht auf die Strasse

Doch wie ist es möglich, dass ein Klub wie Amedspor mit Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas mithalten kann, obwohl diese über ein massiv höheres Budget verfügen? «Der Trainer macht sicher einen grossen Unterschied», schwärmt Ballet von seinem albanischen Chef Besnik Hasi (54). Hinzu komme, dass der Kader trotz vieler unterschiedlicher Nationalitäten sehr gut zusammengestellt sei. «Auch von den Persönlichkeiten, alle ziehen an einem Strick.»

In seiner neuen Heimat Diyarbakir könne er aufgrund des Höhenflugs derzeit kaum noch unerkannt auf die Strasse gehen. Doch nicht nur deshalb wird Ballet die kommenden Tage mit der Nationalmannschaft ganz besonders geniessen, bevor er die lange Rückreise in die Türkei antritt.