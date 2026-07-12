Der Schweizer WM-Traum endet dramatisch: Gegen Titelverteidiger Argentinien unterliegt die Nati nach langer Unterzahl und hartem Kampf erst in der Verlängerung. Der grosse Schock kommt erst durch ein Traumtor von Julian Alvarez in der 112. Minute. Somit muss das Team von Murat Yakin (51) nach der erfolgreichsten WM seit 72 Jahren die Heimreise antreten.
Diese erfolgt schon bald: Kaum sind die Tränen getrocknet, werden die Stars am Montag im Viertelfinal-Spielort Kansas City um 17.50 Uhr in einem Charterflugzeug abheben und zurück in die Schweiz reisen. Die Ankunft in der Heimat ist für etwa 10.15 Uhr am Dienstagmorgen vorgesehen.
Danach dürfte es noch einmal emotional werden: Am Dienstagmittag ist auf dem Turbinenplatz in der Stadt Zürich ein Empfang und Fan-Treffen angesetzt. Die Nati-Anhänger erhalten also noch einmal die Möglichkeit, die Mannschaft für den ersten WM-Viertelfinal-Einzug seit 1954 zu feiern. Moderiert wird der Anlass von SRF-Moderatorin Annette Fetscherin (43).
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0