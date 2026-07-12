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Alvarez schiesst Argentinien mit Traum-Kiste in Führung
0:21
Das 2:1 in der Verlängerung:Alvarez schiesst Argentinien mit Traum-Kiste in Führung

Rückreise und Empfang
So gehts für die Nati nach dem Viertelfinal-Aus jetzt weiter

Die Schweizer Fussball-Nati muss sich von der WM verabschieden. Am Montagabend reist das Team zurück in die Schweiz und wird am Dienstagmorgen in Zürich empfangen.
Publiziert: 12:11 Uhr
|
Aktualisiert: 12:20 Uhr
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Die Schweiz trauert: Die Nati unterliegt Argentinien in der Verlängerung.
Foto: TOTO MARTI
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Tobias WedermannFussballchef

Der Schweizer WM-Traum endet dramatisch: Gegen Titelverteidiger Argentinien unterliegt die Nati nach langer Unterzahl und hartem Kampf erst in der Verlängerung. Der grosse Schock kommt erst durch ein Traumtor von Julian Alvarez in der 112. Minute. Somit muss das Team von Murat Yakin (51) nach der erfolgreichsten WM seit 72 Jahren die Heimreise antreten.

Diese erfolgt schon bald: Kaum sind die Tränen getrocknet, werden die Stars am Montag im Viertelfinal-Spielort Kansas City um 17.50 Uhr in einem Charterflugzeug abheben und zurück in die Schweiz reisen. Die Ankunft in der Heimat ist für etwa 10.15 Uhr am Dienstagmorgen vorgesehen.

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Danach dürfte es noch einmal emotional werden: Am Dienstagmittag ist auf dem Turbinenplatz in der Stadt Zürich ein Empfang und Fan-Treffen angesetzt. Die Nati-Anhänger erhalten also noch einmal die Möglichkeit, die Mannschaft für den ersten WM-Viertelfinal-Einzug seit 1954 zu feiern. Moderiert wird der Anlass von SRF-Moderatorin Annette Fetscherin (43).

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Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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WM 2026
Schweiz
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