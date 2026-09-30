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Zur Belastungssteuerung
Yakin holt Goalie Racioppi in die Nati

Neben Gregor Kobel, Yvon Mvogo und Marvin Keller gehört ab Mittwoch auch Anthony Racioppi zum Goalie-Team der Nati.
Publiziert: vor 58 Minuten
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Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Anthony Racioppi wird am Mittwoch zur Nati stossen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Anthony Racioppi stösst am Mittwoch als zusätzlicher Goalie zur Nati
  • Der Grund ist die Belastungssteuerung im Training
  • Ab Mittwoch umfasst der Kader vier Torhüter und insgesamt 25 Spieler
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Der Sion-Torhüter Anthony Racioppi (27) stösst am Mittwoch als zusätzlicher Goalie zur Nati. Racioppi soll die Mannschaft in der letzten Woche des Zusammenzugs im Training unterstützen. Grund dafür ist die Belastungssteuerung der bereits aufgebotenen Torhüter.

Dazu gehören Gregor Kobel, der in den beiden bisherigen Nations-League-Spielen keinen einzigen (!) Schuss halten musste, Yvon Mvogo und Marvin Keller. Mit dem Sion-Goalie umfasst das Schweizer Kader ab Mittwoch vier Torhüter und insgesamt 25 Spieler.

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