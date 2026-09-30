Neben Gregor Kobel, Yvon Mvogo und Marvin Keller gehört ab Mittwoch auch Anthony Racioppi zum Goalie-Team der Nati.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anthony Racioppi stösst am Mittwoch als zusätzlicher Goalie zur Nati

Der Grund ist die Belastungssteuerung im Training

Ab Mittwoch umfasst der Kader vier Torhüter und insgesamt 25 Spieler

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Der Sion-Torhüter Anthony Racioppi (27) stösst am Mittwoch als zusätzlicher Goalie zur Nati. Racioppi soll die Mannschaft in der letzten Woche des Zusammenzugs im Training unterstützen. Grund dafür ist die Belastungssteuerung der bereits aufgebotenen Torhüter.

Dazu gehören Gregor Kobel, der in den beiden bisherigen Nations-League-Spielen keinen einzigen (!) Schuss halten musste, Yvon Mvogo und Marvin Keller. Mit dem Sion-Goalie umfasst das Schweizer Kader ab Mittwoch vier Torhüter und insgesamt 25 Spieler.