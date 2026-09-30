Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Anthony Racioppi stösst am Mittwoch als zusätzlicher Goalie zur Nati
- Der Grund ist die Belastungssteuerung im Training
- Ab Mittwoch umfasst der Kader vier Torhüter und insgesamt 25 Spieler
Nick RohnerPraktikant Sportdesk
Der Sion-Torhüter Anthony Racioppi (27) stösst am Mittwoch als zusätzlicher Goalie zur Nati. Racioppi soll die Mannschaft in der letzten Woche des Zusammenzugs im Training unterstützen. Grund dafür ist die Belastungssteuerung der bereits aufgebotenen Torhüter.
Dazu gehören Gregor Kobel, der in den beiden bisherigen Nations-League-Spielen keinen einzigen (!) Schuss halten musste, Yvon Mvogo und Marvin Keller. Mit dem Sion-Goalie umfasst das Schweizer Kader ab Mittwoch vier Torhüter und insgesamt 25 Spieler.
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