Am Donnerstag sickerte erstmals durch, dass Nati-Trainer Murat Yakin im Tor künftig auf Gregor Kobel setzen wird. Noch unklar war kurz danach, was mit Yann Sommer passiert: Reiht er sich im zweiten Glied ein? Oder tritt er zurück?

Mit dieser Entscheidung hat sich Sommer in den letzten Wochen dem Vernehmen nach schwergetan. Nun hat sich der 35-Jährige offensichtlich entschieden: Am Montagmorgen um 10.30 Uhr will Sommer bei einer Pressekonferenz informieren (live auf Blick).

Gut möglich, dass Yann Sommer dort kommunizieren wird, dass er sich künftig mehr auf seinen Job in Mailand und vor allem auf seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder konzentrieren will.

Goaliewechsel bahnte sich an

Die Verkündigung des Nati-Karriereendes in einem Zürcher Hotel wäre das spezielle Ende einer ganz grossen Nati-Karriere. Ein Ende, das sich auch bereits etwas angekündigt hatte.

Im Blick-Interview nach dem EM-Aus kündigte Murat Yakin bereits an, dass er mit den beiden Goalies zeitnah Gespräche über die Besetzung des Stammpostens in der Schweizer Nati führen werde. «Die Frage lautet nicht, wer in drei Tagen, sondern wer in zwei Jahren an der WM im Tor stehen wird», sagte er. Unter der Woche berichtete dann Blue erstmals, dass Yakin die Antwort auf seine Frage gefunden hatte.

Das Ende einer grossen Nati-Karriere?

Auch am Tag vor der endgültigen Kommunikation Sommers Zukunft ist klar: Der Generationenwechsel wird vollzogen, ein ganz grosser Name tritt damit von der grossen Bühne ab.

Sommer hatte nach dem Rücktritt von Diego Benaglio nach der WM 2014 den Stammposten im Nati-Tor übernommen. Mit 94 Länderspielen und fünf absolvierten Grossturnieren ist Sommer der Rekordtorhüter der Schweizer Nati.