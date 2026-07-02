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«Sicher drückt die Familie in der Schweiz mir die Daumen!»
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Petkovic sorgt für Lacher:«Sicher drückt die Familie in der Schweiz mir die Daumen!»

Petkovic vor Duell gegen Nati
«Ich bin ein Schweizer, der sehr stolz ist»

Vladimir Petkovic (62) trifft im WM-Sechzehntelfinal mit Algerien auf die Schweiz. Der Ex-Nati-Trainer freut sich auf das Duell – und hofft auf die Unterstützung seiner Familie.
Publiziert: 15:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
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Vladimir Petkovic trainiert seit 2024 das Nationalteam von Algerien.
Foto: TOTO MARTI
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Lucas Werder und Toto Marti

Natürlich ist für Vladmir Petkovic (62) das Duell gegen die Schweiz ein ganz besonderes Spiel. Nicht nur, weil der heutige Algerien-Trainer sieben Jahre lang an der Nati-Seitenlinie stand. Sondern auch, weil er das Land, in das er 1987 aus Sarajevo eingewandert ist, noch heute seine Heimat nennt.

«Ich bin ein Schweizer, der sehr stolz ist», sagt Petkovic an der Pressekonferenz vor dem WM-Sechzehntelfinal in Vancouver. «Aber ich bin ein Profi. Ich bin immer Fan der Mannschaft, die ich trainiere. Und ich gebe immer alles, um zu gewinnen.»

Das hat Petkovic zwischen 2014 und 2021 immer wieder bewiesen, als er die Schweiz an drei grosse Turniere führte. Bis heute hält er den besten Punkteschnitt aller Nati-Trainer. «Ich hatte sieben Jahre lang viel Freude und Vergnügen. Es ist immer schön, an die Vergangenheit zurückzudenken.»

Petkovic freut sich auf seine Ex-Spieler

Seit seinem Abschied nach der EM 2021 habe er die Nati-Spiele weiter intensiv verfolgt. «Die Schweiz hat sich seitdem noch einmal weiterentwickelt», findet Petkovic. «Es stecken sehr viele Länderspiele in dieser Mannschaft, viele davon auch unter mir. Ich freue mich, viele Spieler morgen begrüssen zu dürfen.» Der Ausgang des Duells zwischen seinem neuen und seinem alten Nationalteam werde nichts daran ändern, wie er die sieben Jahre als Nati-Trainer in Erinnerung behalten werde.

Klar ist aber auch: Petkovic hat in der Nacht auf Freitag ein grosses Ziel. Als erster algerischer Trainer eine K.o.-Runde an einer Weltmeisterschaft zu überstehen. Doch kann er dabei auch auf die volle Unterstützung seiner Familie zählen? Oder drücken seine Frau Ljiljana und seine beiden Töchter auch einen ihrer beiden Daumen für die Schweiz?

«Sie sind hoffentlich nicht gegen mich», scherzt Petkovic. «Ich brauche diese positive Energie von zu Hause.» Dieses befindet sich beim eingebürgerten Tessiner seit 1987 in der Schweiz.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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