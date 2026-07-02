Vladimir Petkovic (62) trifft im WM-Sechzehntelfinal mit Algerien auf die Schweiz. Der Ex-Nati-Trainer freut sich auf das Duell – und hofft auf die Unterstützung seiner Familie.

Natürlich ist für Vladmir Petkovic (62) das Duell gegen die Schweiz ein ganz besonderes Spiel. Nicht nur, weil der heutige Algerien-Trainer sieben Jahre lang an der Nati-Seitenlinie stand. Sondern auch, weil er das Land, in das er 1987 aus Sarajevo eingewandert ist, noch heute seine Heimat nennt.

«Ich bin ein Schweizer, der sehr stolz ist», sagt Petkovic an der Pressekonferenz vor dem WM-Sechzehntelfinal in Vancouver. «Aber ich bin ein Profi. Ich bin immer Fan der Mannschaft, die ich trainiere. Und ich gebe immer alles, um zu gewinnen.»

Das hat Petkovic zwischen 2014 und 2021 immer wieder bewiesen, als er die Schweiz an drei grosse Turniere führte. Bis heute hält er den besten Punkteschnitt aller Nati-Trainer. «Ich hatte sieben Jahre lang viel Freude und Vergnügen. Es ist immer schön, an die Vergangenheit zurückzudenken.»

Petkovic freut sich auf seine Ex-Spieler

Seit seinem Abschied nach der EM 2021 habe er die Nati-Spiele weiter intensiv verfolgt. «Die Schweiz hat sich seitdem noch einmal weiterentwickelt», findet Petkovic. «Es stecken sehr viele Länderspiele in dieser Mannschaft, viele davon auch unter mir. Ich freue mich, viele Spieler morgen begrüssen zu dürfen.» Der Ausgang des Duells zwischen seinem neuen und seinem alten Nationalteam werde nichts daran ändern, wie er die sieben Jahre als Nati-Trainer in Erinnerung behalten werde.

Klar ist aber auch: Petkovic hat in der Nacht auf Freitag ein grosses Ziel. Als erster algerischer Trainer eine K.o.-Runde an einer Weltmeisterschaft zu überstehen. Doch kann er dabei auch auf die volle Unterstützung seiner Familie zählen? Oder drücken seine Frau Ljiljana und seine beiden Töchter auch einen ihrer beiden Daumen für die Schweiz?

«Sie sind hoffentlich nicht gegen mich», scherzt Petkovic. «Ich brauche diese positive Energie von zu Hause.» Dieses befindet sich beim eingebürgerten Tessiner seit 1987 in der Schweiz.

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