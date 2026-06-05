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Nur noch Details zu klären
Meister-Sportchef wird neuer Super-Boss beim SFV

Mit dem FCZ wurde er 2022 Meister, danach versuchte er sein Glück in der Bundesliga. Nun kehrt Marinko Jurendic wohl in die Schweiz zurück – als neuer starker Mann beim Fussballverband.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Marinko Jurendic wurde 2022 als Sportchef Meister mit dem FC Zürich.
Foto: TOTO MARTI
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Emanuel GisiSportchef

Der Super-Boss scheint gefunden: Nach Blick-Informationen sind nur noch Details zu klären, dann ist es offiziell – Marinko Jurendic (48) wird Chief Sports Officer beim Schweizerischen Fussballverband (SFV).

Damit ist die nach dem Antritt von Verbandspräsident Peter Knäbel (59) im vergangenen Sommer neu geschaffene Schlüsselposition zum ersten Mal besetzt.

Der CSO vereint neu den Sport im SFV unter sich: Männer-Nati, Frauen-Nati und der Nachwuchs sind neu allesamt beim neuen Sport-Verantwortlichen angesiedelt, auf derselben Ebene wie Generalsekretär Robert Breiter, der Frauen und Nachwuchs bislang unter sich hatte.

Vielseitiges Profil und Doppelbürger

Was Jurendic mitbringt: Erfahrung als Sportdirektor in der Bundesliga, wo er beim FC Augsburg in zwei Jahren ein Transferplus von 45 Millionen Euro erwirtschaftete, ehe er vor einem Jahr dem – mittlerweile gescheiterten – Neuorientierungsversuch mit Jung-Trainer Sandro Wagner (38) zum Opfer fiel und gefeuert wurde. Vor Augsburg war Jurendic drei Jahre Sportchef beim FC Zürich, mit dem er 2022 Meister wurde. Als Trainer arbeitete Jurendic bei Kriens und Aarau, zudem war der ausgebildete Lehrer beim SFV, Assistent des Technischen Direktors und Stürmertrainer. Er gilt als akribischer Typ, der sich gerne mit Strategie-Themen und Prozessen beschäftigt – Qualitäten, die er im neuen Job einsetzen soll.

Dass der im heutigen Bosnien geborene Zentralschweizer die Doppelbürger- und Secondo-Thematik aus erster Hand kennt, darf vor dem Hintergrund der jüngsten Versäumnisse im Verband, als man mit Leon Avdullahu und Albian Hajdari vor einem Jahr zwei vielversprechende Nachwuchsspieler an den Kosovo verlor, durchaus positiv gedeutet werden.

Erste Mission wartet auf Jurendic

Überraschend kommt die Wahl nicht: Dass Verbandspräsident Knäbel grosse Stücke auf Jurendic hält, ist bekannt. Er dürfte auch zu denen gehören, die Jurendic zugetraut hätten, nach der erfolgreichen ersten Auslandsstation in Augsburg einen weiteren Klub in einer Top-5-Liga zu übernehmen. 

Nun wird es also eine Rückkehr in die Schweiz. Jurendics erste Mission: einen Ersatz für Nati-Direktor Pierluigi Tami (64) zu finden. Der Tessiner wird nach der WM pensioniert. Und mit den freigewordenen Posten von Marc Hottiger (Leiter Ressort Nachwuchsentwicklung, geht zu YB) und Gian-Luca Privitelli (U20-Natitrainer, geht zu Thun) gibt es im Sportbereich gleich mehrere weitere Jobs neu zu besetzen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
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K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
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3
Katar
Katar
0
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0
4
Schweiz
Schweiz
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K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
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0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
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K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
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0
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4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
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3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
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4
Ecuador
Ecuador
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K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
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1
Niederlande
Niederlande
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0
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2
Japan
Japan
0
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0
3
Schweden
Schweden
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0
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4
Tunesien
Tunesien
0
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K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
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1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
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3
Iran
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4
Neuseeland
Neuseeland
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K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
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1
Spanien
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0
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2
Kap Verde
Kap Verde
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0
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3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
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4
Uruguay
Uruguay
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0
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K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
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PT
1
Frankreich
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0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
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4
Norwegen
Norwegen
0
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0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
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1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
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3
Österreich
Österreich
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0
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4
Jordanien
Jordanien
0
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0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
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0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
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1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
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0
0
K.o.-Phase
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