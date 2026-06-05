Mit dem FCZ wurde er 2022 Meister, danach versuchte er sein Glück in der Bundesliga. Nun kehrt Marinko Jurendic wohl in die Schweiz zurück – als neuer starker Mann beim Fussballverband.

Emanuel Gisi Sportchef

Der Super-Boss scheint gefunden: Nach Blick-Informationen sind nur noch Details zu klären, dann ist es offiziell – Marinko Jurendic (48) wird Chief Sports Officer beim Schweizerischen Fussballverband (SFV).

Damit ist die nach dem Antritt von Verbandspräsident Peter Knäbel (59) im vergangenen Sommer neu geschaffene Schlüsselposition zum ersten Mal besetzt.

Der CSO vereint neu den Sport im SFV unter sich: Männer-Nati, Frauen-Nati und der Nachwuchs sind neu allesamt beim neuen Sport-Verantwortlichen angesiedelt, auf derselben Ebene wie Generalsekretär Robert Breiter, der Frauen und Nachwuchs bislang unter sich hatte.

Vielseitiges Profil und Doppelbürger

Was Jurendic mitbringt: Erfahrung als Sportdirektor in der Bundesliga, wo er beim FC Augsburg in zwei Jahren ein Transferplus von 45 Millionen Euro erwirtschaftete, ehe er vor einem Jahr dem – mittlerweile gescheiterten – Neuorientierungsversuch mit Jung-Trainer Sandro Wagner (38) zum Opfer fiel und gefeuert wurde. Vor Augsburg war Jurendic drei Jahre Sportchef beim FC Zürich, mit dem er 2022 Meister wurde. Als Trainer arbeitete Jurendic bei Kriens und Aarau, zudem war der ausgebildete Lehrer beim SFV, Assistent des Technischen Direktors und Stürmertrainer. Er gilt als akribischer Typ, der sich gerne mit Strategie-Themen und Prozessen beschäftigt – Qualitäten, die er im neuen Job einsetzen soll.

Dass der im heutigen Bosnien geborene Zentralschweizer die Doppelbürger- und Secondo-Thematik aus erster Hand kennt, darf vor dem Hintergrund der jüngsten Versäumnisse im Verband, als man mit Leon Avdullahu und Albian Hajdari vor einem Jahr zwei vielversprechende Nachwuchsspieler an den Kosovo verlor, durchaus positiv gedeutet werden.

Erste Mission wartet auf Jurendic

Überraschend kommt die Wahl nicht: Dass Verbandspräsident Knäbel grosse Stücke auf Jurendic hält, ist bekannt. Er dürfte auch zu denen gehören, die Jurendic zugetraut hätten, nach der erfolgreichen ersten Auslandsstation in Augsburg einen weiteren Klub in einer Top-5-Liga zu übernehmen.

Nun wird es also eine Rückkehr in die Schweiz. Jurendics erste Mission: einen Ersatz für Nati-Direktor Pierluigi Tami (64) zu finden. Der Tessiner wird nach der WM pensioniert. Und mit den freigewordenen Posten von Marc Hottiger (Leiter Ressort Nachwuchsentwicklung, geht zu YB) und Gian-Luca Privitelli (U20-Natitrainer, geht zu Thun) gibt es im Sportbereich gleich mehrere weitere Jobs neu zu besetzen.

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