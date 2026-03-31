Bei seinem letzten Nati-Auftritt in Oslo war Murat Yakin als Spieler auf dem Feld – und kassierte eine bittere Klatsche. Die Erinnerungen sind verschwommen, Yakin blickt lieber auf ein anderes Abenteuer in Oslo zurück und sorgt damit für Lacher.

Es war eine ganz andere Fussballwelt, als Murat Yakin zum letzten Mal mit dem Nati-Tross in Oslo zu Gast gewesen ist. Es ist September 1997, und die Schweiz kassiert in der WM-Quali eine peinliche 0:5-Klatsche. Für die Nati platzte damit die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich, Norwegen feierte die direkte Qualifikation euphorisch mit den Fans auf dem Spielfeld. Es sollte bis heute die letzte norwegische Teilnahme an einem Grossturnier gewesen sein.

Fast 29 Jahre später ist Yakin zurück in der norwegischen Hauptstadt. Sowohl die Schweiz als auch Norwegen haben sich souverän für die WM im kommenden Sommer qualifiziert. «Ich habe es unterdessen erfolgreich verdrängt, denn ich wurde erst jetzt durch deine Frage wieder daran erinnert», sagt Murat Yakin dazu. Dafür habe er andere Erinnerungen an ein Ereignis nach seiner Karriere in Oslo. «Ich durfte einmal mit Sascha Ruefer als Experte das Spiel Norwegen gegen die Türkei kommentieren», so Yakin. Er freue sich aber, wieder in Oslo zu sein, und hoffe, dass das Resultat anders aussehe als damals.

Yakin scherzt über Blick-Note 2

Blick ging nach der klaren Pleite am 10. September 1997 und der verpassten WM-Quali hart mit der Nati und Murat Yakin ins Gericht. «Die Schweizer auf dem Rasen des Ullevaal-Stadions – das war keine Mannschaft mehr, das waren höchstens noch wild verstreute Puzzlestücke eines Teams», lautete das Fazit. Murat Yakin stand 90 Minuten auf dem Feld, kassierte die Blick-Note 2. «Wenn Yakin läuferisch stärker wäre, hätte er in Unterzahl mehr bewegen können», lautet die Bewertung. Nur Sébastien Fournier kam mit einer 1 noch schlechter weg, da er mit einer «dämlichen Tätlichkeit» nach 15 Minuten vom Platz geflogen war und die hohe Niederlage einleitete.

«Da waren offensichtlich andere Experten am Werk bei euch», sagt Yakin zur Benotung von damals – und ergänzt: «Bei SRF habe ich wohl auch eine schlechte Bewertung erhalten, denn ich wurde nach meinem Auftritt mit Sascha Ruefer nie mehr gefragt» und hat damit die Lacher bei den Journalisten auf seiner Seite.

Das Ende von Rolf Fringer als Nati-Trainer

Immerhin präsentierte Blick nach dem Debakel auch die Startelf, mit der die Nati in eine erfolgreichere Zukunft gehen soll – darunter fast nur GC- oder Ex-GC-Spieler und Murat Yakin mittendrin. «Er ist von seinen körperlichen, technischen, athletischen und charakterlichen Voraussetzungen mit Garantie der einzige Schweizer Fussballer, der auch Zukunft als Chef einer Abwehr hat. Für das Mittelfeld ist Yakin im Wesen zu minimalistisch, wahrscheinlich auch nicht ausdauernd genug (Gewicht!)», hiess es über den damals 23-jährigen Murat Yakin in Diensten des VfB Stuttgart.

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Blick sollte recht haben, und Yakin wurde nicht nur zum Anführer als Spieler, sondern auch zum Cheftrainer der Schweizer Nationalmannschaft. In dieser Rolle sitzt der heute 51-Jährige bei seiner Rückkehr ins Ullevaal-Stadion am Dienstagabend (18 Uhr, live auf Blick.ch) nach drei Grossturnier-Qualifikationen in Folge fest im Sattel. Ganz anders als sein Vorgänger am selben Ort. Rolf Fringer stand bei der 0:5-Niederlage an der Seitenlinie und wurde nach dem Debakel von Oslo öffentlich angezählt sowie hart kritisiert. «Rolf ratlos», betitelte Blick den damaligen Nati-Coach.

Fringer durfte die Quali mit einem bedeutungslosen 5:0-Sieg gegen Aserbaidschan abschliessen und dem vierten Schlussrang in der Gruppe hinter Norwegen, Ungarn und Finnland. Danach trennten sich die Wege von Rolf Fringer und dem Schweizerischen Fussballverband.

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