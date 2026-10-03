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Nati-Noten gegen Slowenien
Drei mit Top-Auftritt, einem fehlt Spielglück und ein Ungenügender

Die Schweiz schlägt Slowenien mit 2:1. Wer hat wie abgeschnitten? Hier kommen die Noten zum ersten Heimspiel der diesjährigen Nations League.
Publiziert: 03.10.2026 um 23:48 Uhr
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Lucas Werder und Toto Marti
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Gregor Kobel – Note 4.
Foto: Toto Marti

Gregor Kobel – Note 4

Ist bei seinem allerersten Gegentor im dritten Spiel ohne Abwehrchance.

Zachary Athekame – Note 3

Hebt vor dem 0:1 das Offside auf. Schwächster Auftritt bis jetzt.

Nico Elvedi – Note 4

Zu passiv beim Gegentor. Danach aber wieder der gewohnt sichere Wert.

Manuel Akanji – Note 5

Dreht in der zweiten Halbzeit auf. Kurbelt das Offensivspiel an.

Ricardo Rodriguez – Note 4

Unauffälliger als noch in Glasgow. Bleibt aber erneut fehlerfrei.

Remo Freuler – Note 4

Ein klassisches Freuler-Spiel. Unauffällig, aber gewohnt abgebrüht.

Ardon Jashari – Note 4

Engagiert. Findet immer besser ins Team, aber noch ohne Highlight.

Michel Aebischer – Note 4

Darf erneut von Beginn an ran. Viel unterwegs, ist aber halt kein Flügel.

Johan Manzambi – Note 4

Holt vier Freistösse heraus. Gute Ansätze, es fehlt aber das Spielglück.

Dan Ndoye – Note 5

Nach zwei Vorlagen trifft er dieses Mal selbst. Auffälligster Schweizer.

Zeki Amdouni – Note 5

Ohne Tor, aber richtig stark gegen den Ball. 100 Prozent Passquote.

Djibril Sow – keine Note

Kommt in der 67. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.

Sascha Britschgi – keine Note

Kommt in der 67. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.

Winsley Boteli – keine Note

Kommt in der 76. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.

Adrian Bajrami – keine Note

Kommt in der 87. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.

Fabian Rieder – keine Note

Kommt in der 87. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.

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        In diesem Artikel erwähnt
        21114745 entity_logo_schweiz
        Schweiz