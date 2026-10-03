Gregor Kobel – Note 4
Ist bei seinem allerersten Gegentor im dritten Spiel ohne Abwehrchance.
Zachary Athekame – Note 3
Hebt vor dem 0:1 das Offside auf. Schwächster Auftritt bis jetzt.
Nico Elvedi – Note 4
Zu passiv beim Gegentor. Danach aber wieder der gewohnt sichere Wert.
Manuel Akanji – Note 5
Dreht in der zweiten Halbzeit auf. Kurbelt das Offensivspiel an.
Ricardo Rodriguez – Note 4
Unauffälliger als noch in Glasgow. Bleibt aber erneut fehlerfrei.
Remo Freuler – Note 4
Ein klassisches Freuler-Spiel. Unauffällig, aber gewohnt abgebrüht.
Ardon Jashari – Note 4
Engagiert. Findet immer besser ins Team, aber noch ohne Highlight.
Michel Aebischer – Note 4
Darf erneut von Beginn an ran. Viel unterwegs, ist aber halt kein Flügel.
Johan Manzambi – Note 4
Holt vier Freistösse heraus. Gute Ansätze, es fehlt aber das Spielglück.
Dan Ndoye – Note 5
Nach zwei Vorlagen trifft er dieses Mal selbst. Auffälligster Schweizer.
Zeki Amdouni – Note 5
Ohne Tor, aber richtig stark gegen den Ball. 100 Prozent Passquote.
Djibril Sow – keine Note
Kommt in der 67. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.
Sascha Britschgi – keine Note
Kommt in der 67. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.
Winsley Boteli – keine Note
Kommt in der 76. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.
Adrian Bajrami – keine Note
Kommt in der 87. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.
Fabian Rieder – keine Note
Kommt in der 87. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.