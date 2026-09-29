Nico Elvedi

«Wir haben ein sehr geiles Spiel gemacht. Die Rote Karte hat uns gutgetan und Ricci haut den rein. Klar hat Schottland die eine oder andere Chance nach Standards. Wir wissen, dass Ricci die Qualitäten hat. Es ist sehr schön, dass wir mal wieder ein Freistosstor erzielen. Es war etwas der Dosenöffner. Früher hatten wir Mühe, wenn der Gegner tief gestanden ist. Wir liessen den Ball gut laufen und haben sauber gespielt und verdient gewonnen. Momentan fühle ich mich sehr gut. Das Selbstvertrauen ist da und heute hatte ich das Näschen, dass der Ball zu mir kommt. Es ist ein spezieller Geburtstag. Ich habe die Nummer 30 im Verein, am 30. September Geburtstag und werde jetzt 30. Ich hoffe, dass wir etwas feiern können. Wir müssen aber schauen, was der Trainer zulässt.»

Ricardo Rodriguez

«Es war super. Ich bin mega glücklich, dass wir gewonnen haben und ich getroffen habe. Es war einfach super geschossen (lacht). Für den Goalie ist es mega schwer, weil es unsere Spieler gut gemacht haben. So wie ihn Zeki genommen hat, ist es nicht einfach. Die nächsten zehn Standards schiesse ich! Wir hatten ein paar gute Eckbälle heute, können aber sicher noch besser werden.»

Manuel Akanji

«Ich habe bei meinem Versuch zu schiessen Dan Ndoye gesehen und wollte ihn das dritte Tor vorbereiten lassen (lacht). Riccis Tor war ein wichtiges Tor für uns gerade nach der Roten Karte in Führung zu gehen. Es hat uns etwas Druck genommen. Wir wissen, dass Zeki das kann. Es ist gut ihn wieder fit zu sehen. Wir vermissen aber mit Xhaka und Embolo die zwei Spieler, die nicht da sind und freuen uns, wenn sie zurück sind. Wir haben in der WM-Quali gegen ähnliche Gegner gespielt. Es sind gute Gegner, aber auch Mannschaften, gegen die wir mehr den Ball haben. Das ist etwas, was wir gerne machen. Wir spielen uns genügend Chancen raus. Wir müssen aber weiter daran arbeiten und gut gemeinsam verteidigen.

Murat Yakin

Die Mannschaft spielt dort weiter, wo sie aufgehört hat. Auf diesem Super-Platz hat sie den Ball gut laufen gelassen und eine reife Leistung gezeigt. Wir haben nichts zugelassen. Wir haben das clever gelöst heute. Mir gefällt, wie wir ins Spiel gekommen sind. Wir haben nach dem Tor die Ruhe bewahrt und nichts zugelassen. Ricci wollte sich nochmals einwechseln lassen, als er die zweite Freistosschance gesehen hat. Zum Glück habe ich mein Kontingent aber schon aufgebraucht, sonst wäre er wirklich noch gekommen. Es gibt nur noch wenige Klubs, die mit Standards erfolgreich sind. Wir haben andere Qualitäten und es geht auch ohne. Zeki hat ein intuitives Gespür für das Spiel. Wenn er am Ball ist, ist er extrem gefährlich. Jeder Spieler kann jede Position einnehmen. Er weiss, wann er vorne bleiben kann und wann er mannschaftsdienlich sein muss. Jetzt ist wichtig, dass wir uns erholen und eine sichere Heimreise ohne Zwischenlandung haben (lacht). Wir nehmen den Schwung mit und freuen uns auf die eigenen Fans. Wir müssen von Anfang an konzentriert sein.