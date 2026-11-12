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Yakin bedauert Xhaka-Ausfall
«Jetzt wäre ein guter Moment gewesen, um zurückzukommen»

Murat Yakin spricht an der Pressekonferenz über die Absenzen von Granit Xhaka und Johan Manzambi, sowie die Rolle von Denis Zakaria.
Publiziert: vor 1 Minute
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