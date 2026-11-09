«Entscheidung war nicht gegen ihn, sondern für das Team»
Pierluigi Tami äussert sich zur Causa Embolo. Nachdem herausgekommen war, dass Breel Embolo ein Covid-Zertifikat gekauft hatte, wurde er nicht für die Länderspiele im September und Oktober aufgeboten. Die richtige Entscheidung findet der Nati-Direktor.
Publiziert: vor 6 Minuten
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