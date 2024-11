Ein TikTok-Video zeigt Embolo feiernd im Basler Nachtclub Soho, was zu bösen Gerüchten und Medienberichten führt. Blick weiss, was dahinter steckt.

Nati-Stürmer denkt an rechtliche Schritte

1/6 Durststrecke: Das war nicht der Herbst des Breel Embolos mit 0 Toren für die Nati in der Nations League. Foto: TOTO MARTI

Tobias Wedermann Fussballchef

Es war bisher nicht der Herbst von Breel Embolo (27). Der Nati-Stürmer und Fanliebling konnte in der Nations-League-Kampagne kein Tor für die Schweiz erzielen, verschoss einen Penalty in Serbien und auch bei AS Monaco hatte er eine längere Durstperiode, bis er nun seine ersten zwei Pflichtspieltore Ende Oktober erzielen konnte.

Und jetzt kommen auch noch böse Gerüchte um einen Club-Besuch zum falschen Zeitpunkt dazu. Auf Tiktok kursiert seit drei Tagen ein Video, welches den Monaco-Stürmer beim Feiern im Basler Nachtclub Soho zeigt. Gerüchte, Kritik und Medienberichte machen am Montag die Runde, dass dieses Video Embolo beim Party machen nur Stunden nach dem Nations-League-Abstieg am Freitag zeigen soll.

Netflix-Boxkampf statt Club-Besuch

Doch das scheint alles andere als der Wahrheit zu entsprechen. Gemäss Blick-Informationen war der Stürmer nach dem 1:1 gegen Serbien nämlich im Mannschaftshotel Dolder Grand in Zürich und schaute sich den Box-Knaller zwischen Jake Paul und Mike Tyson auf Netflix an. Auch der SFV bestätigt Embolos Anwesenheit im Teamhotel in der Nacht auf Samstag.

Wie Blick zudem weiss, stammt das Partyvideo aus dem Soho-Club vom Wochenende zuvor, als Embolo nach dem 3:1-Auswärtssieg von Monaco bei Strassburg am Samstag (9. November) vor dem Nati-Zusammenzug freibekommen hatte.

Der Nati-Star fuhr in die rund 1,5 Stunden entfernte Heimat, um das Wochenende vor den letzten Nati-Spielen in Basel zu verbringen. Der Club-Besuch war deshalb unproblematisch und Embolo soll sich nun überlegen, mit rechtlichen Schritten gegen Medienberichte vorzugehen, die ihm Partymachen am Abend nach dem Serbien-Spiel unterstellen.

Contini schwärmt von Sonnenschein-Breel

Im Spiel selber kassierte der 27-Jährige eine ärgerliche Gelbe Karte wegen Unsportlichkeit, weshalb er für das Spanien-Spiel gesperrt ist und gar nicht erst nach Teneriffa mitgeflogen ist. Bei der Nati wird der Stürmer trotz Torflaute vermisst.

«Breel ist ein Sonnenschein, ein Mensch, den du gerne bei dir hast», sagt Nati-Co-Trainer Giorgio Contini am Sonntag. Er habe viel Energie und gebe diese Energie auch seinem Umfeld und den Teamkollegen weiter. «Sportlich macht er eine schwierige Zeit durch, es gelingt ihm aktuell nicht, was wir ihm alle wünschen», so Contini. Er sei aber stets mit der richtigen Mentalität auf dem Platz, im Spiel wie auch beim Training, versichert der 50-Jährige.

