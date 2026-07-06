Im WM-Achtelfinal trifft die Schweiz am Dienstag auf Kolumbien. Die Nati-Spieler rechnen mit der bislang schwierigsten Aufgabe – auf allen Ebenen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz trifft am Dienstag in Vancouver auf Kolumbien im Achtelfinal

Rubén Vargas warnt vor physischer Härte und möglichem «Trash Talk»

Drittes Auswärtsspiel: Mehrheit der Fans im Stadion auf Kolumbiens Seite

Nein, Kolumbien mit der paraguayischen Treter-Truppe zu vergleichen, würde der spielerischen Klasse des Schweizer Achtelfinal-Gegners nicht gerecht werden. Und trotzdem dürfte die Schweiz am Dienstagabend (Schweizer Zeit) auch im physischen Bereich noch einmal deutlich mehr gefordert werden als gegen Algerien (2:0). «Wir müssen auf alles gefasst sein», sagt Rubén Vargas (27) zwei Tage vor dem Duell in Vancouver.

Der Sevilla-Flügel befindet sich gedanklich bereits mitten in der Vorbereitung auf das Spiel. Neben der körperlichen Härte will Vargas auch nicht ausschliessen, dass sich die Schweizer gegen Kolumbien auf eine grosse Portion «Trash Talk» einstellen müssen. «Aber jeder von uns hat schon solche Spiele erlebt. Wichtig ist, dass man sich nicht darin verliert», so der Luzerner. Teamintern werde man das Thema Provokationen sicher noch einmal ansprechen.

Drittes Schweizer Auswärtsspiel in Folge

Auch Ardon Jashari (24) findet: «Wir müssen uns sehr gut vorbereiten auf dieses Spiel. Wir wissen, was auf uns zukommt. Es ist eine aggressive Mannschaft, die als Kollektiv einen speziellen Fussball spielt mit viel Dynamik und Intensität», so der Mittelfeldspieler. Er rechnet darum mit dem schwierigsten Spiel der bisherigen Schweizer WM-Kampagne. «Sie werden das eine oder andere Duell etwas anders angehen, als wir das erwarten. Trotzdem müssen wir unser Spiel durchziehen», fordert Jashari.

Einen Favoriten im Achtelfinal-Duell sieht der Milan-Profi aber nicht. Dafür rechnet Jashari mit einem weiteren Auswärtsspiel: «Südamerikanische Länder sind emotional. Es wird auf dem Platz und auf den Rängen heiss zu und hergehen.» Nach den Duellen gegen Kanada und Algerien wird die Schweiz im BC Place in Vancouver zum dritten Mal in Folge einen Grossteil der Fans gegen sich haben. Zumindest in den ersten beiden Spielen hat die hitzige Kulisse die Nati aber kalt gelassen.

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