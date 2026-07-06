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Nati-Stars warnen vor Kolumbiens Härte
«Wir müssen auf alles gefasst sein»

Im WM-Achtelfinal trifft die Schweiz am Dienstag auf Kolumbien. Die Nati-Spieler rechnen mit der bislang schwierigsten Aufgabe – auf allen Ebenen.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
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Rubén Vargas freut sich auf den Härtetest gegen Kolumbien.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweiz trifft am Dienstag in Vancouver auf Kolumbien im Achtelfinal
  • Rubén Vargas warnt vor physischer Härte und möglichem «Trash Talk»
  • Drittes Auswärtsspiel: Mehrheit der Fans im Stadion auf Kolumbiens Seite
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Lucas Werder und Toto Marti

Nein, Kolumbien mit der paraguayischen Treter-Truppe zu vergleichen, würde der spielerischen Klasse des Schweizer Achtelfinal-Gegners nicht gerecht werden. Und trotzdem dürfte die Schweiz am Dienstagabend (Schweizer Zeit) auch im physischen Bereich noch einmal deutlich mehr gefordert werden als gegen Algerien (2:0). «Wir müssen auf alles gefasst sein», sagt Rubén Vargas (27) zwei Tage vor dem Duell in Vancouver.

Der Sevilla-Flügel befindet sich gedanklich bereits mitten in der Vorbereitung auf das Spiel. Neben der körperlichen Härte will Vargas auch nicht ausschliessen, dass sich die Schweizer gegen Kolumbien auf eine grosse Portion «Trash Talk» einstellen müssen. «Aber jeder von uns hat schon solche Spiele erlebt. Wichtig ist, dass man sich nicht darin verliert», so der Luzerner. Teamintern werde man das Thema Provokationen sicher noch einmal ansprechen.

Drittes Schweizer Auswärtsspiel in Folge

Auch Ardon Jashari (24) findet: «Wir müssen uns sehr gut vorbereiten auf dieses Spiel. Wir wissen, was auf uns zukommt. Es ist eine aggressive Mannschaft, die als Kollektiv einen speziellen Fussball spielt mit viel Dynamik und Intensität», so der Mittelfeldspieler. Er rechnet darum mit dem schwierigsten Spiel der bisherigen Schweizer WM-Kampagne. «Sie werden das eine oder andere Duell etwas anders angehen, als wir das erwarten. Trotzdem müssen wir unser Spiel durchziehen», fordert Jashari.

Einen Favoriten im Achtelfinal-Duell sieht der Milan-Profi aber nicht. Dafür rechnet Jashari mit einem weiteren Auswärtsspiel: «Südamerikanische Länder sind emotional. Es wird auf dem Platz und auf den Rängen heiss zu und hergehen.» Nach den Duellen gegen Kanada und Algerien wird die Schweiz im BC Place in Vancouver zum dritten Mal in Folge einen Grossteil der Fans gegen sich haben. Zumindest in den ersten beiden Spielen hat die hitzige Kulisse die Nati aber kalt gelassen.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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