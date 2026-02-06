Remo Freuler und seine Frau Kristina sind zum dritten Mal Eltern geworden. Mehr, als dass der Name des Babys mit L anfängt, verrät der Fussballer nicht.

Darum gehts Nati-Star Remo Freuler ist erneut Vater geworden

Er und seine Frau Kristina verkünden das auf Instagram

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Remo Freuler (33) und seine Ehefrau Kristina lüften auf Instagram ein süsses Geheimnis. Wie die beiden am Freitagnachmittag verraten, sind sie erneut Eltern geworden. Zum Foto eines Babyhändchens schreiben sie: «Willkommen, L.» Den Namen und das Geschlecht ihres jüngsten Familienmitglieds verraten Freulers damit nicht. Da sie dem Ganzen aber ein blaues Herz hinzufügen und das Baby ein Armbändchen aus weissen und hellblauen Perlen trägt, liegt die Vermutung nahe, dass sie sich über die Geburt eines Sohnes freuen. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Zu den Ersten, die ihn liken, gehören unter anderem Freulers ehemalige Nati-Kollegen Xherdan Shaqiri und Fabian Schär.

Für Remo und Kristina Freuler, die seit 2019 verheiratet sind, ist es das dritte Kind. Sohn Romeo ist vier Jahre alt, seine kleine Schwester Hana hat im Herbst 2023 das Licht der Welt erblickt. Kurz davor hat Remo Freuler dem englischen Fussball den Rücken gekehrt und Nottingham verlassen. Er heuerte stattdessen in der Serie A bei Bologna an. Beim italienischen Klub hat der 84-fache Nationalspieler inzwischen über 100 Partien bestritten.

Damit hat das Jahr 2026 für Remo Freuler mit einem privaten Highlight begonnen. Ein fussballerisches folgt dann spätestens im Sommer, wenn er mit der Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Die Schweiz trifft auf Co-Gastgeber Kanada, Katar und ein Team, das sich erst noch über die Playoffs für das Turnier qualifizieren wird.

