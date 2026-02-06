DE
FR
Abonnieren

Nati-Star erneut im Baby-Glück
Freuler lüftet süsses Geheimnis

Remo Freuler und seine Frau Kristina sind zum dritten Mal Eltern geworden. Mehr, als dass der Name des Babys mit L anfängt, verrät der Fussballer nicht.
Publiziert: 16:39 Uhr
|
Aktualisiert: 16:44 Uhr
Kommentieren
1/4
Familienzuwachs bei Remo und Kristina Freuler.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Nati-Star Remo Freuler ist erneut Vater geworden
  • Er und seine Frau Kristina verkünden das auf Instagram
  • Für die beiden ist es nach einem Sohn und einer Tochter das dritte Kind
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Remo Freuler (33) und seine Ehefrau Kristina lüften auf Instagram ein süsses Geheimnis. Wie die beiden am Freitagnachmittag verraten, sind sie erneut Eltern geworden. Zum Foto eines Babyhändchens schreiben sie: «Willkommen, L.» Den Namen und das Geschlecht ihres jüngsten Familienmitglieds verraten Freulers damit nicht. Da sie dem Ganzen aber ein blaues Herz hinzufügen und das Baby ein Armbändchen aus weissen und hellblauen Perlen trägt, liegt die Vermutung nahe, dass sie sich über die Geburt eines Sohnes freuen. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Glückwünsche. Zu den Ersten, die ihn liken, gehören unter anderem Freulers ehemalige Nati-Kollegen Xherdan Shaqiri und Fabian Schär.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Für Remo und Kristina Freuler, die seit 2019 verheiratet sind, ist es das dritte Kind. Sohn Romeo ist vier Jahre alt, seine kleine Schwester Hana hat im Herbst 2023 das Licht der Welt erblickt. Kurz davor hat Remo Freuler dem englischen Fussball den Rücken gekehrt und Nottingham verlassen. Er heuerte stattdessen in der Serie A bei Bologna an. Beim italienischen Klub hat der 84-fache Nationalspieler inzwischen über 100 Partien bestritten.

Mehr Baby-News
Ex-Ski-Ass verkündet süsse Neuigkeiten
«Baby Nummer 3 im Sommer»
Ex-Ski-Ass verkündet süsse Neuigkeiten
Norwegischer Skistar verkündet Baby-News
Nach Pisten-Ärger in Wengen
Norwegischer Skistar verkündet Baby-News

Damit hat das Jahr 2026 für Remo Freuler mit einem privaten Highlight begonnen. Ein fussballerisches folgt dann spätestens im Sommer, wenn er mit der Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Die Schweiz trifft auf Co-Gastgeber Kanada, Katar und ein Team, das sich erst noch über die Playoffs für das Turnier qualifizieren wird.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Serie A
Serie A
Bologna
Bologna
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Serie A
        Serie A
        Bologna
        Bologna
        Nottingham Forest
        Nottingham Forest
        Schweiz
        Schweiz