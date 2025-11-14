Über Granits angebliche Aussage über die Schweden
Ein schwedischer Journalist sagt, dass Granit Xhaka nach dem Spiel in Schweden überrascht war, wie schlecht die Schweden waren. Wie sehen es Embolo und Yakin?
Yakin: «Ich habe das nicht mitbekommen, dass er das gesagt hat. Das wäre etwas unglücklich.»
Embolo: «Hat er das auf Schwedisch gesagt? Weil es war ein schweres Spiel und sie waren nicht schlecht. Manchmal sagt unser Captain spezielle Dinge, aber ich denke nicht, dass er das gesagt hat, weil es echt schwer war.»
Embolo über den Wechsel von Monaco zu Rennes
«Wir haben morgen ein wichtiges Spiel, ich möchte lieber über das Spiel reden. Nicht über Monaco und Rennes. Die Farben ändern sich, das Logo ändert sich, aber der Fussball bleibt der gleiche. Mein Fokus ist jetzt hier.»
Yakin über den Gegner Schweden
«Es ist nicht einfach, wenn man noch kein Spiel gesehen hat. Wir können es anhand des Kaders etwas erahnen. Wir dürfen uns aber nicht verrückt machen lassen. Die einzelnen Spieler kennen wir vom Hinspiel. Die Spieler kennen sich untereinander. Die können uns da nicht überraschen. Ein neuer Trainer bringt vielleicht Euphorie und Team-Spirit. Wir werden sehen. Wir spielen zu Hause und haben die Qualität, sofort auf die Formation des Gegners zu reagieren.»
Embolo über das Slowenien-Spiel (0:0)
Das Spiel sei nicht so gut gewesen, meint ein Reporter. «Das ist, glaube ich, etwas hart. Die haben es gut gemacht, das Tor gut verteidigt. Wir haben es versucht zu gewinnen. Wir haben in Schweden ein anstrengendes Spiel gehabt. Es war ein schwieriges Spiel gegen ein Team mit Qualität. Man muss die Leistung des Gegners auch anerkennen. Jetzt ist es ein neues Spiel. Wir sind nur auf uns fokussiert.»
Yakin über das Parallelspiel
«Wichtig ist, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren. Der Gegner hat einen Trainerwechsel hinter sich. Sicher werden wir auch verbunden sein und die Infos bekommen, wichtig wird das aber erst ab der Halbzeit. In erster Linie schauen wir auf uns, aber wir müssen uns mit mehreren Phasen des Spiels und auch mit dem Gegner befassen.»
Yakin über Freuler-Ersatz
«Ich habe mehrere Optionen. Nach diesen Ausfällen von Freuler, Jashari, Sierro und Zakaria habe ich mit Sow, Sohm, Aebischer und Manzambi aber Spieler, die das können. Manzambi sehe ich aber eher offensiv auf dem Flügel oder der Zehner-Position. Ich will noch nicht sagen, wer es sein wird. Wir werden den Eindruck vom letzten Training abwarten. Ich habe eine gute Auswahl an Spielern.»
Start der PK
Yakin und Embolo setzen sich vor die Mikrofone. Pressesprecher Adrian Arnold eröffnet die PK auf Französisch und Deutsch.
Willkommen im Ticker
Am Tag vor dem kapitalen Quali-Spiel gegen Schweden sprechen Nati-Coach Murat Yakin und Breel Embolo an der Pressekonferenz. Hier im Ticker bist du ab 16.45 Uhr live mit dabei.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball.
