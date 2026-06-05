Yakin: «Wir haben Breel vermisst»

Breel Embolo wird am Freitagabend zum Team stossen. Nati-Trainer Murat Yakin: «Wir haben ihn vermisst. Wir brauchen ihn, er braucht uns. Plan B, C haben wir immer im Gepäck dabei. Ich war aber zuversichtlich, dass der Verband seine Arbeit macht.» Im Hinblick auf den letzten WM-Test gegen Australien fügt er hinzu: «Es macht nach vier, fünf Tagen ohne Training keinen Sinn, ein Spiel zu absolvieren. Darum haben wir ein grosses Kader. »