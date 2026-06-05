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«Wir haben immer einen Plan B und C im Gepäck»
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Yakin über Embolo-Verspätung:«Wir haben immer einen Plan B und C im Gepäck»

Nati-Coach Yakin zu Embolo
«Macht keinen Sinn, dass er so spielt»

Am Tag vor dem letzten Testspiel vor der WM stellen sich Dan Ndoye und Murat Yakin in San Diego den Fragen der Medien. Der Nati-Coach freut sich, dass Stürmer Breel Embolo nun endlich in die USA reisen kann – und verrät, was nun der Plan für das Australien-Spiel ist.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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Murat Yakin ist froh, kann Breel Embolo endlich zum Team stossen.
Foto: TOTO MARTI
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Pascal KeuschRedaktor Sport
vor 1 Minute

Ndoye: «Ich bin bereit, die WM zu spielen»

Dan Ndoye: «Das Vertrauen des Trainers und des Staffs zu erhalten, ist schön. Ich wollte nie ein Spieler sein, der nur auf einer Position spielt. Es ist der Traum jedes Spielers, an einer WM zu spielen. Ich denke, dass alle bereit sind, auf jeder Position eingesetzt zu werden.»

vor 5 Minuten

Yakin: «Ndoye ist eine Waffe»

Murat Yakin über Dan Ndoye: «Dan ist mit seiner Geschwindigkeit, seinem Tordrang und auch der defensiven Arbeit eine Waffe. Wir sind sehr glücklich, dass er hier ist. Bei ihm spürt man, dass er sich wohl fühlt, wenn er hier ist.»

vor 6 Minuten

Yakin: «Momentan sind wir sehr ruhig»

Murat Yakin über seine momentane Gefühlslage: «Momentan sind wir sehr ruhig. Wir trainieren und haben gute Bedingungen. Uns steht ein interessantes Spiel morgen bevor. In der nächsten Woche wird das WM-Feeling schon noch kommen.»

vor 8 Minuten

Yakin: «War nicht ganz zufrieden»

Murat Yakin will sich auf die Elf, die gegen Katar starten wird noch nicht festlegen: «Mit der letzten Generalprobe war ich nicht ganz zufrieden. Deswegen auch unter der Woche nochmal die Umstellung, was auch den Gegner überrascht hat. Ich will alle noch einmal spielen sehen.»

vor 10 Minuten

Yakin: «Haben mehrere Systeme bereit»

Murat Yakin: «Wir haben verschiedene Systeme vorbereitet. Morgen haben wir nochmals die Möglichkeit, daran zu arbeiten, damit wir am Samstag zu 100 Prozent bereit sind. Ich bin froh, sind die Spieler auch während dem Spiel für Anpassungen bereit.»

vor 13 Minuten

Ndoye: «Bin stolz, hier zu sein»

Dan Ndoye über sein WM-Debüt: «Ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich in der Nati bin. Ich kenne das System, die Spieler. Ich habe in der Nati viel Platz mich zu entfalten. Seit ich klein bin, schaue ich die Weltmeisterschaften. Ich bin stolz, heute hier zu sein.»

vor 15 Minuten

Nati-Coach Yakin über Gegner Australien

Murat Yakin über Gegner Australien: «Wir haben natürlich viele Spiele von Australien gesehen. Sie haben eine gute Verteidigung. Wenn sie den Ball gewinnen, schalten sie schnell um. Wir müssen vorsichtig sein. Für uns ist es ein guter Test eine Woche vor dem ersten WM-Spiel.»

vor 18 Minuten

Yakin: «Keine Mehrfach-Wechsel in der Pause»

Murat Yakin sagt vor dem letzten Test am Samstag: «Alle sind fit. Ich habe die Möglichkeit, elf Wechsel zu machen. Es wird aber nicht in der Pause schon mehrere Wechsel geben. Wir möchten Automatismen trainieren.»

vor 21 Minuten

Yakin: «Wir haben Breel vermisst»

Breel Embolo wird am Freitagabend zum Team stossen. Nati-Trainer Murat Yakin: «Wir haben ihn vermisst. Wir brauchen ihn, er braucht uns. Plan B, C haben wir immer im Gepäck dabei. Ich war aber zuversichtlich, dass der Verband seine Arbeit macht.» Im Hinblick auf den letzten WM-Test gegen Australien fügt er hinzu: «Es macht nach vier, fünf Tagen ohne Training keinen Sinn, ein Spiel zu absolvieren. Darum haben wir ein grosses Kader. »

16:29 Uhr

Breel Embolo ist abgeflogen

Die Nati-Delegation ist bald vollständig: Am Freitagmittag MEZ hat auch Breel Embolo das Flugzeug nach Los Angeles besteigen können und wird in wenigen Stunden an der US-Westküste ankommen. Nach Problemen mit seiner Einreisegenehmigung hat der Stürmer nicht wie der Rest des Teams am Dienstag in die USA reisen können.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
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0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
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0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
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4
Norwegen
Norwegen
0
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K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
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0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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