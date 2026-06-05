Ndoye: «Ich bin bereit, die WM zu spielen»
Dan Ndoye: «Das Vertrauen des Trainers und des Staffs zu erhalten, ist schön. Ich wollte nie ein Spieler sein, der nur auf einer Position spielt. Es ist der Traum jedes Spielers, an einer WM zu spielen. Ich denke, dass alle bereit sind, auf jeder Position eingesetzt zu werden.»
Yakin: «Ndoye ist eine Waffe»
Murat Yakin über Dan Ndoye: «Dan ist mit seiner Geschwindigkeit, seinem Tordrang und auch der defensiven Arbeit eine Waffe. Wir sind sehr glücklich, dass er hier ist. Bei ihm spürt man, dass er sich wohl fühlt, wenn er hier ist.»
Yakin: «Momentan sind wir sehr ruhig»
Murat Yakin über seine momentane Gefühlslage: «Momentan sind wir sehr ruhig. Wir trainieren und haben gute Bedingungen. Uns steht ein interessantes Spiel morgen bevor. In der nächsten Woche wird das WM-Feeling schon noch kommen.»
Yakin: «War nicht ganz zufrieden»
Murat Yakin will sich auf die Elf, die gegen Katar starten wird noch nicht festlegen: «Mit der letzten Generalprobe war ich nicht ganz zufrieden. Deswegen auch unter der Woche nochmal die Umstellung, was auch den Gegner überrascht hat. Ich will alle noch einmal spielen sehen.»
Yakin: «Haben mehrere Systeme bereit»
Murat Yakin: «Wir haben verschiedene Systeme vorbereitet. Morgen haben wir nochmals die Möglichkeit, daran zu arbeiten, damit wir am Samstag zu 100 Prozent bereit sind. Ich bin froh, sind die Spieler auch während dem Spiel für Anpassungen bereit.»
Ndoye: «Bin stolz, hier zu sein»
Dan Ndoye über sein WM-Debüt: «Ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich in der Nati bin. Ich kenne das System, die Spieler. Ich habe in der Nati viel Platz mich zu entfalten. Seit ich klein bin, schaue ich die Weltmeisterschaften. Ich bin stolz, heute hier zu sein.»
Nati-Coach Yakin über Gegner Australien
Murat Yakin über Gegner Australien: «Wir haben natürlich viele Spiele von Australien gesehen. Sie haben eine gute Verteidigung. Wenn sie den Ball gewinnen, schalten sie schnell um. Wir müssen vorsichtig sein. Für uns ist es ein guter Test eine Woche vor dem ersten WM-Spiel.»
Yakin: «Keine Mehrfach-Wechsel in der Pause»
Murat Yakin sagt vor dem letzten Test am Samstag: «Alle sind fit. Ich habe die Möglichkeit, elf Wechsel zu machen. Es wird aber nicht in der Pause schon mehrere Wechsel geben. Wir möchten Automatismen trainieren.»
Yakin: «Wir haben Breel vermisst»
Breel Embolo wird am Freitagabend zum Team stossen. Nati-Trainer Murat Yakin: «Wir haben ihn vermisst. Wir brauchen ihn, er braucht uns. Plan B, C haben wir immer im Gepäck dabei. Ich war aber zuversichtlich, dass der Verband seine Arbeit macht.» Im Hinblick auf den letzten WM-Test gegen Australien fügt er hinzu: «Es macht nach vier, fünf Tagen ohne Training keinen Sinn, ein Spiel zu absolvieren. Darum haben wir ein grosses Kader. »
Breel Embolo ist abgeflogen
Die Nati-Delegation ist bald vollständig: Am Freitagmittag MEZ hat auch Breel Embolo das Flugzeug nach Los Angeles besteigen können und wird in wenigen Stunden an der US-Westküste ankommen. Nach Problemen mit seiner Einreisegenehmigung hat der Stürmer nicht wie der Rest des Teams am Dienstag in die USA reisen können.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0