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Nati-Trainer Yakin verrät
«Der Wunsch ist endlich in Erfüllung gegangen»

Am Freitag bestreitet die Nati ein Testspiel gegen Deutschland. Trainer Murat Yakin und Captain Granit Xhaka sprachen an einer Pressekonferenz über den Vergleich mit dem Nachbarn.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Murat Yakin (l.) und Granit Xhaka sprechen über das Länderspiel gegen Deutschland.
Foto: keystone-sda.ch

Nati-Captain Murat Yakin ist in der Pressekonferenz vor dem Deutschland-Knüller zufrieden. «Der Wunsch ist endlich in Erfüllung gegangen. Wir können alle Spieler die wir nominiert haben auch Einsetzen.» Yakin spielt darauf an, dass neu bis zu zehn Wechsel in Testspielen möglich sind. Der Nati-Coach will davon gebrauch machen, stellt aber auch klar, dass es einiges an Organisation braucht. «Wir dürfen den Spielrhythmus nicht kaputt machen. Wir werden nach 45, 60 und 75 Minuten wechseln.»

Ebenfalls anwesend an der PK ist auch Nati-Captain Granit Xhaka. Vor kurzem musste der Sunderland-Star noch verletzt aussetzen. Jetzt ist er aber zurück und wieder voll einsatzfähig. «Gut getan hat die Pause weniger. Ich hatte eine kleine Verletzung an der Achillessehne. Es ist meine erste muskuläre Verletzung. Neben dem Platz sieht man auch viel, aber ich freue mich wieder auf dem Platz zu stehen und hier zu sein», freut sich der Captain.

vor 16 Minuten

Das wars!

Das wars von der Pressekonferenz. In Kürze folgt ein Fazit mit den wichtigsten Aussagen.

vor 17 Minuten

Für Xhaka gibt es keine Testspiele mit der Nati

«Wenn man für das eigene Land spielt, darf man es nie als Testspiel sehen. Wir sind auf dem Weg zur WM. Da zählt jeder Punkt und jedes gute Resultat. Deutschland ist Deutschland, unseren Respekt haben sie. Wir wollen unser Spiel durchziehen und Gas geben. Wir wollen das Spiel verdient gewinnen, tun wir das nicht müssen wir es besser machen.»

vor 19 Minuten

Xhaka freut sich wieder spielen zu können

«Gut getan hat die Pause weniger. Ich hatte eine kleine Verletzung an der Achillessehne. Es ist meine erste muskuläre Verletzung. Neben dem Platz sieht man auch viel, aber ich freue mich wieder auf dem Platz zu stehen und hier zu sein.»

vor 20 Minuten

Xhaka geniesst es in der Schweiz zu sein

«Wir stehen mit Sunderland verdient, wo wir stehen. Mathematisch ist noch alles möglich, aber wir sind weit weg vom Abstieg. Ich geniesse es in der Schweiz zu sein und für das Trikot alles zu geben.»

vor 21 Minuten

Xhaka scherzt an der Pressekonferenz

«Wir können euch schon was geben. Ihr müsst uns das nur sagen. Spass bei Seite: Es gibt nichts für Unruhen. Wir sind alt genug, wissen, um was es geht. Am Schluss wird auf dem Platz gesprochen.»

vor 22 Minuten

Yakin über die Formation

«Wir bereiten uns auf die WM vor. Das wichtigste Spiel ist gegen Katar. Wir haben uns mit der Viererkette qualifiziert. Das System steht aber nur auf dem Papier. Die Formation ist aber in den Umschaltphasen nicht festgenagelt. An der Euro ist die Dreierkette gut aufgegangen. Morgen werden wir mit der Viererkette aber starten. Bei Deutschland weichen zentrale Spieler auch häufig nach aussen aus. Wir müssen flexibel sein.»

vor 24 Minuten

Yakins WM-Kader steht grob

«Das Gerüst steht fest. Ich hoffe niemand verletzt sich. Es ist aktuell eine harte Phase. Am Schluss zählt das Leistungsprinzip. Ich bin froh, dass wir jetzt einen fitten Kader haben. Auch Zeki Amdouni, der vor ein paar Tagen zu uns gestossen ist. Drei Feldspieler können morgen nicht spielen, aber der Rest erhält eine Chance.»

vor 26 Minuten

Xhaka möchte keine Prognose abgeben

«Der Achtelfinal gegen Portugal ist längst vergessen. Wir haben eine Top-Mannschaft. Am Schluss müssen wir das aber auf dem Platz zeigen. Wir wollen eine gute WM zeigen, aber ob Viertelfinal oder mehr, schauen wir von Spiel zu Spiel.»

vor 27 Minuten

Yakin lobt Deutschland

«Wenn man Deutschland spielen lässt, sind sie ein überragendes Team. Wenn man sie spielen lässt wird es sehr schwer. Deutschland ist eine Turniermannschaft. Wir haben uns auf den Fussball fokussiert und alles andere überlassen wir den Journalisten. Aber mit Deutschland ist immer zu rechnen.»

vor 28 Minuten

Xhaka über den Gegner

«Man sollte Deutschland den Respekt geben. Wir haben einen Gegner, der uns fordern will.»

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Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
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