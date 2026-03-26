Am Freitag bestreitet die Nati ein Testspiel gegen Deutschland. Trainer Murat Yakin und Captain Granit Xhaka sprachen an einer Pressekonferenz über den Vergleich mit dem Nachbarn.

Nati-Captain Murat Yakin ist in der Pressekonferenz vor dem Deutschland-Knüller zufrieden. «Der Wunsch ist endlich in Erfüllung gegangen. Wir können alle Spieler die wir nominiert haben auch Einsetzen.» Yakin spielt darauf an, dass neu bis zu zehn Wechsel in Testspielen möglich sind. Der Nati-Coach will davon gebrauch machen, stellt aber auch klar, dass es einiges an Organisation braucht. «Wir dürfen den Spielrhythmus nicht kaputt machen. Wir werden nach 45, 60 und 75 Minuten wechseln.»

Ebenfalls anwesend an der PK ist auch Nati-Captain Granit Xhaka. Vor kurzem musste der Sunderland-Star noch verletzt aussetzen. Jetzt ist er aber zurück und wieder voll einsatzfähig. «Gut getan hat die Pause weniger. Ich hatte eine kleine Verletzung an der Achillessehne. Es ist meine erste muskuläre Verletzung. Neben dem Platz sieht man auch viel, aber ich freue mich wieder auf dem Platz zu stehen und hier zu sein», freut sich der Captain.

Das wars! Das wars von der Pressekonferenz. In Kürze folgt ein Fazit mit den wichtigsten Aussagen. Für Xhaka gibt es keine Testspiele mit der Nati «Wenn man für das eigene Land spielt, darf man es nie als Testspiel sehen. Wir sind auf dem Weg zur WM. Da zählt jeder Punkt und jedes gute Resultat. Deutschland ist Deutschland, unseren Respekt haben sie. Wir wollen unser Spiel durchziehen und Gas geben. Wir wollen das Spiel verdient gewinnen, tun wir das nicht müssen wir es besser machen.» Xhaka freut sich wieder spielen zu können «Gut getan hat die Pause weniger. Ich hatte eine kleine Verletzung an der Achillessehne. Es ist meine erste muskuläre Verletzung. Neben dem Platz sieht man auch viel, aber ich freue mich wieder auf dem Platz zu stehen und hier zu sein.» Xhaka geniesst es in der Schweiz zu sein «Wir stehen mit Sunderland verdient, wo wir stehen. Mathematisch ist noch alles möglich, aber wir sind weit weg vom Abstieg. Ich geniesse es in der Schweiz zu sein und für das Trikot alles zu geben.» Xhaka scherzt an der Pressekonferenz «Wir können euch schon was geben. Ihr müsst uns das nur sagen. Spass bei Seite: Es gibt nichts für Unruhen. Wir sind alt genug, wissen, um was es geht. Am Schluss wird auf dem Platz gesprochen.» Yakin über die Formation «Wir bereiten uns auf die WM vor. Das wichtigste Spiel ist gegen Katar. Wir haben uns mit der Viererkette qualifiziert. Das System steht aber nur auf dem Papier. Die Formation ist aber in den Umschaltphasen nicht festgenagelt. An der Euro ist die Dreierkette gut aufgegangen. Morgen werden wir mit der Viererkette aber starten. Bei Deutschland weichen zentrale Spieler auch häufig nach aussen aus. Wir müssen flexibel sein.» Yakins WM-Kader steht grob «Das Gerüst steht fest. Ich hoffe niemand verletzt sich. Es ist aktuell eine harte Phase. Am Schluss zählt das Leistungsprinzip. Ich bin froh, dass wir jetzt einen fitten Kader haben. Auch Zeki Amdouni, der vor ein paar Tagen zu uns gestossen ist. Drei Feldspieler können morgen nicht spielen, aber der Rest erhält eine Chance.» Xhaka möchte keine Prognose abgeben «Der Achtelfinal gegen Portugal ist längst vergessen. Wir haben eine Top-Mannschaft. Am Schluss müssen wir das aber auf dem Platz zeigen. Wir wollen eine gute WM zeigen, aber ob Viertelfinal oder mehr, schauen wir von Spiel zu Spiel.» Yakin lobt Deutschland «Wenn man Deutschland spielen lässt, sind sie ein überragendes Team. Wenn man sie spielen lässt wird es sehr schwer. Deutschland ist eine Turniermannschaft. Wir haben uns auf den Fussball fokussiert und alles andere überlassen wir den Journalisten. Aber mit Deutschland ist immer zu rechnen.» Xhaka über den Gegner «Man sollte Deutschland den Respekt geben. Wir haben einen Gegner, der uns fordern will.» Weitere Einträge laden

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