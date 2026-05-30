Xhaka-Frage sorgt bei Yakin für kurze Verwirrung

Am Sonntag spielt die Nati gegen Jordanien. Vor dem Testspiel stellen sich Trainer Murat Yakin und Stürmer Breel Embolo den Fragen der Medien. Die PK gibts hier ab 10.15 Uhr live.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Am sechsten Tag des WM-Vorbereitungscamps haben sich Trainer Murat Yakin und Stürmer Breel Embolo den Fragen der Medien gestellt, bevor am Sonntag das Testspiel gegen Jordanien (15 Uhr) über die Bühne geht.

Nicht mit dabei sein wird neben den verletzten Fabian Rieder und Noah Okafor auch die Nummer eins Gregor Kobel. Der BVB-Keeper ist nicht ganz fit, habe aber am Freitag wieder trainiert. Gegen Jordanien wird ihn Yvon Mvogo vertreten – zudem wird nach der Halbzeit Marvin Keller den Kasten hüten und somit zu seinem Nati-Debüt kommen, so Yakin.

Embolo fühlt sich gut und kommt mit viel Hunger aus seiner – wie er es nennt – persönlich sehr guten Saison bei seinem Verein Rennes. Dass die Schweiz ihre WM-Spiele um 12 Uhr Ortszeit bestreiten wird, soll keine Ausrede sein: «Es ist für beide Teams 12 Uhr. Wir werden uns anpassen und wir werden versuchen, alles zu tun.»

Auch wenn Yakin die beiden Mannschaften eigentlich nicht auf eine Stufe stellen will, lässt sich Jordanien mit Gruppengegner Katar vergleichen – es werde ein interessantes Spiel im Hinblick auf die WM.

Yakin drückt der Hockey-Nati die Daumen

Zum Traum der Eishockey-Nati an der Heim-WM Gold zu gewinnen, erklärt Yakin: «Ich bin ein grosser Hockey-Fan und die Atmosphäre ist riesig. Ich würde es ihnen extrem gönnen, den Titel zu gewinnen nach all den Jahren.»

Zuletzt gab es Forderungen, dass Granit Xhaka der Hockey-Nati vor dem Spiel in der Kabine einheizen soll. Wäre das überhaupt möglich? Diese Frage sorgt bei Yakin kurz für Verwirrung – er ist nicht sicher, wann die Nati überhaupt spielt. Und meint dann: «Man könnte schon zulassen, dass Xhaka am Sonntag zu den Hockey-Spielern geht, um sie anzufeuern.»

Die PK zum Nachlesen im Ticker:

Das wars Die anwesenden Reporter sehen alle ihre Fragen beantwortet, damit ist die PK zu Ende. Vielen Dank fürs Mitlesen. In Kürze erscheint hier ein Bericht. Yakin über Möglichkeit, Manzambi defensiver zu sehen «Wir sind flexibel in unserem System – wir haben viele Mittelfeldspieler. Ich sehe Manzambi eher auf offensiver Position.» Yakin über Zeki Amdouni «Bei Zeki ist medizinisch alles ok und er wird morgen auch 45 Minuten spielen.» Yakin über die Spielersituation «Ich versuche immer, mit der ersten Elf zu starten, die ich als Stammelf im Kopf habe. Die anderen können sich aber immer aufdrängen.» Yakin über die Eishockey-WM «Ich bin ein grosser Hockey-Fan und die Atmosphäre ist riesig. Ich würde es ihnen extrem gönnen, den Titel zu gewinnen nach all den Jahren. Man könnte schon zulassen, dass Xhaka morgen zu den Hockey-Spielern geht, um sie anzufeuern.» Yakin über Goalie Keller «Keller wird morgen in der zweiten Halbzeit zu seinem Debüt kommen.» Embolo über potenziell letzte WM für einige Stars «Wir haben eine Motivation – wir wollen die WM als Gruppe spielen und es braucht die beste Leistung von allen. Was danach kommt, sehen wir dann.» Embolo zu den Transfergerüchten zu seiner Person «Ich bin glücklich bei Rennes und kann dazu nichts sagen. Ich bin jetzt bei der Nati und freu mich unheimlich auf die WM.» Embolo zu seiner Saison bei Rennes «Es war keine Jokerrolle – ich habe über 25 Spiele gespielt. Ich bin sehr glücklich bei Rennes. Nach dem letzten Spieltag war ich ein wenig sauer, dass wir die CL-Plätze knapp verpasst haben. Aber es war eine sehr gute Saison für mich persönlich und auch für den Klub.» Yakin über das morgige Testspiel «Jeder WM-Teilnehmer ist ein sehr interessanter Gegner. Wir sind glücklich, dass wir einen Gegner haben, der ähnlich ist wie unser Gruppengegner Katar – auch wenn ich die beiden Mannschaften nicht vergleichen will. Es sind gute Spieler – die haben auch gegen Marokko im Arab Cup erst im Final verloren. Es wird interessant sein, wie wir das taktisch lösen. Wir wollen einen Sieg, um mit diesem Gefühl nach Amerika reisen zu können.» Weitere Einträge laden

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