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Nati-Star Fassnacht schwärmt über WM-Nominierung
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«Ist das höchste der Gefühle»:Nati-Star Fassnacht schwärmt über WM-Nominierung

Fassnacht schwärmt von der WM
«Gibt als Fussballer nichts Schöneres»

Christian Fassnacht spricht im Vorfeld der WM über seine Saison bei YB, sein drittes grosses Turnier für die Schweiz und was er der Nati auf und neben dem Platz geben kann.
Publiziert: 09:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Christian Fassnacht spricht rund zwei Wochen vor WM-Start zu den Medien.
Foto: TOTO MARTI
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Julian SigristRedaktor Sport

Nachdem es Christian Fassnacht bei der EM 2024 nicht ins Kader von Murat Yakin geschafft hat, ist er nun wieder zurück und nimmt bei der WM an seinem dritten grossen Turnier teil. «Es ist das höchste der Gefühle. Es gibt als Fussballer nichts Schöneres, als an solchen Turnieren teilzunehmen. Es herrscht eine andere und spezielle Energie», schwärmt der 32-Jährige an der Pressekonferenz im Rahmen des Vorbereitungscamps in Abtwil SG.

Dass er nun bereits sein drittes grosses Turnier für die Schweiz spielt, sei etwas, das früher «fernab von meinen Wünschen» gewesen sei. «Ich bin extrem stolz und hätte mir das nie erträumt.» Überrascht sei Fassnacht vom Anruf von Yakin aber nicht gewesen. Eher der Fall sei das bei seinem Nati-Comeback im letzten November gewesen. «Da war ich mir aber auch bewusst, dass, wenn ich dort eine Rolle spielen kann, ich auch bei der WM eine Rolle spielen kann.»

«Wenn ich gebraucht werde, bin ich da»

Verdient hat sich Fassnacht sein Aufgebot mit einer starken Saison bei YB, in der er sich zum Torschützenkönig der Super League krönte. Während er darauf sehr stolz ist, sei es für ihn gleichzeitig sehr schwierig anzusehen gewesen, wie die Berner als Mannschaft den «Tritt nicht gefunden haben». Dass mit Sanches einer seiner wenigen Teamkollegen, die ebenfalls auf hohem Niveau performt haben, nicht nominiert wurde, tue ihm zwar leid, aber: «Nur weil ich dabei bin, heisst es nicht, dass ich seinen Platz genommen habe. Weder er noch ich haben das entschieden.»

Neben seinen Fähigkeiten auf dem Platz wird Fassnacht auch für seinen Charakter neben dem Rasen geschätzt. «Ich bin mir bewusst, dass ich ein Spieler bin, den man gerne im Team hat. Ich bin für alle da und sorge für gute Stimmung. Das mache ich auch hier so», so der Angreifer. Er mache auch keinen Stunk, wenn er mal nicht Spiele, stellt aber klar: «Ich weiss, was ich der Mannschaft auf dem Platz geben kann. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da.»

Die PK zum Nachlesen im Ticker:

Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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