Fazit zur Nati-PK

Heute beginnt die Weltmeisterschaft für die Nati – bis Donnerstag sollten alle Spieler angereist sein, erklärt Nati-Direktor Pierluigi Tami.

Man wird in den USA dann früher trainieren als gewohnt, um sich an diese Zeiten am Mittag zu gewöhnen, führt der Medienverantwortliche Adrian Arnold aus. Um die Zeitverschiebung auffangen zu können, wird die Nati auch elf Tage vorher nach Amerika reisen – damit die Spieler auch wirklich in Top-Rhythmus sind, wenn die WM beginnt. Es wurden auch Schlafexperten beigezogen.

Am Montagabend um 17 Uhr findet ein öffentliches Training statt.