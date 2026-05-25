Fazit zur Nati-PK
Heute beginnt die Weltmeisterschaft für die Nati – bis Donnerstag sollten alle Spieler angereist sein, erklärt Nati-Direktor Pierluigi Tami.
Man wird in den USA dann früher trainieren als gewohnt, um sich an diese Zeiten am Mittag zu gewöhnen, führt der Medienverantwortliche Adrian Arnold aus. Um die Zeitverschiebung auffangen zu können, wird die Nati auch elf Tage vorher nach Amerika reisen – damit die Spieler auch wirklich in Top-Rhythmus sind, wenn die WM beginnt. Es wurden auch Schlafexperten beigezogen.
Am Montagabend um 17 Uhr findet ein öffentliches Training statt.
Zur Nicht-Nominierung von Alvyn Sanches
«Es war keine Entscheidung gegen ihn. Es war die Entscheidung für ein anderes Profil in dieser Position – ein anderes Profil, eine andere Erfahrung. Sanches ist ein sehr wichtiges Profil für unsere Nati von der Zukunft. Yakin hat ein Gespräch mit allen Spielern geführt – nicht nur mit jenen, die aufgeboten sind; also auch mit Sanches..»
Zu den Gegnern Bosnien, Kanada und Katar
«Wir wollen in der Gruppenphase drei Siege holen. Wir unterschätzen niemand, aber wir wollen die Spiele gewinnen.»
«Okafor geht es gut. Wir denken, es sollte kein Problem geben bis zur Weltmeisterschaft»
Zu den 48 Teams an der WM
«Wir dürfen keine Gegner unterschätzen. Für eine Evaluation müssen wir erst mal spielen. Klar das Turnier wird zwar länger, aber es ist auch klar, dass wir ein Tag mehr Erholung haben als vorhin – vielleicht kann es auch ein Vorteil sein.»
«Diese Woche wird es viele individuelle Vorbereitungen geben.»
Zur 6:1-Pleite gegen Portugal im Achtelfinal der letzten WM
«Ich wäre froh wenn wir wieder ein Achtelfinal gegen Portugal spielen können. Wir hatten damals Probleme auf dem Platz aber auch neben dem Platz. Heute wäre es ein ganz anderes Spiel.»
«Ich habe totales Vertrauen ins Aufgebot von Yakin. Jeder Spieler hat Argumente für ein Aufgebot. Die Jungen (die nicht aufgeboten wurden) sind die Zukunft unserer Nati.»
«Ich erwarte ein Achtelfinal. Auch wenn man an der anstehenden WM eine Spiel in der K.o.-Phase gewinnen muss. Das erste Ziel ist es in der Gruppenphase eine Schweizer Nati zu sehen, die überzeugenden Fussball zeigt – wie wir es in der Qualifikation gemacht werden. Das grosse Ziel ist, das beste Resultat in der Geschichte der Nati zu erreichen.»
«Wir wissen, dass es anders wird. Wir müssen uns anpassen – beispielsweise an die Zeitverschiebung»
Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0