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«Ziel ist das beste Resultat in der Geschichte der Nati»
1:32
Tami optimistisch vor WM:«Ziel ist das beste Resultat in der Geschichte der Nati»

Nati-PK im Stream
«Die Weltmeisterschaft beginnt heute»

Die WM steht vor der Tür, die Nati-Spieler sind zum grössten Teil eingerückt. Zum Auftakt des WM-Camps gibt Nati-Direktor Pierluigi Tami Auskunft. Verfolge die Pressekonferenz ab 15.45 Uhr.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Davide MalinconicoRedaktor Sport
vor 22 Minuten

Fazit zur Nati-PK

Heute beginnt die Weltmeisterschaft für die Nati – bis Donnerstag sollten alle Spieler angereist sein, erklärt Nati-Direktor Pierluigi Tami. 

Man wird in den USA dann früher trainieren als gewohnt, um sich an diese Zeiten am Mittag zu gewöhnen, führt der Medienverantwortliche Adrian Arnold aus. Um die Zeitverschiebung auffangen zu können, wird die Nati auch elf Tage vorher nach Amerika reisen – damit die Spieler auch wirklich in Top-Rhythmus sind, wenn die WM beginnt. Es wurden auch Schlafexperten beigezogen.

Am Montagabend um 17 Uhr findet ein öffentliches Training statt.

vor 28 Minuten

Zur Nicht-Nominierung von Alvyn Sanches

«Es war keine Entscheidung gegen ihn. Es war die Entscheidung für ein anderes Profil in dieser Position – ein anderes Profil, eine andere Erfahrung. Sanches ist ein sehr wichtiges Profil für unsere Nati von der Zukunft. Yakin hat ein Gespräch mit allen Spielern geführt – nicht nur mit jenen, die aufgeboten sind; also auch mit Sanches..»

vor 32 Minuten

Zu den Gegnern Bosnien, Kanada und Katar

«Wir wollen in der Gruppenphase drei Siege holen. Wir unterschätzen niemand, aber wir wollen die Spiele gewinnen.»

vor 33 Minuten

«Okafor geht es gut. Wir denken, es sollte kein Problem geben bis zur Weltmeisterschaft»

vor 34 Minuten

Zu den 48 Teams an der WM

«Wir dürfen keine Gegner unterschätzen. Für eine Evaluation müssen wir erst mal spielen. Klar das Turnier wird zwar länger, aber es ist auch klar, dass wir ein Tag mehr Erholung haben als vorhin – vielleicht kann es auch ein Vorteil sein.»

vor 37 Minuten

«Diese Woche wird es viele individuelle Vorbereitungen geben.» 

vor 39 Minuten

Zur 6:1-Pleite gegen Portugal im Achtelfinal der letzten WM

«Ich wäre froh wenn wir wieder ein Achtelfinal gegen Portugal spielen können. Wir hatten damals Probleme auf dem Platz aber auch neben dem Platz. Heute wäre es ein ganz anderes Spiel.»

vor 41 Minuten

«Ich habe totales Vertrauen ins Aufgebot von Yakin. Jeder Spieler hat Argumente für ein Aufgebot. Die Jungen (die nicht aufgeboten wurden) sind die Zukunft unserer Nati.»

vor 43 Minuten

«Ich erwarte ein Achtelfinal. Auch wenn man an der anstehenden WM eine Spiel in der K.o.-Phase gewinnen muss. Das erste Ziel ist es in der Gruppenphase eine Schweizer Nati zu sehen, die überzeugenden Fussball zeigt – wie wir es in der Qualifikation gemacht werden. Das grosse Ziel ist, das beste Resultat in der Geschichte der Nati zu erreichen.»

vor 45 Minuten

«Wir wissen, dass es anders wird. Wir müssen uns anpassen – beispielsweise an die Zeitverschiebung»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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