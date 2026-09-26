Tobias Wedermann Fussballchef

Gregor Kobel – Note 4

Ohne jegliche Beschäftigung. Nicht einen Torschuss muss er halten.

Zachary Athekame – Note 5

Leichtfüssig, schaltet sich viel in die Offensive ein. Bereitet zwei Tore vor. Gutes Debüt!

Nico Elvedi – Note 5

Zieht seine WM-Form durch, keinerlei Unsicherheiten.

Manuel Akanji – Note 5

Souveräner Auftritt des Abwehrchefs mit Captainbinde.

Ricardo Rodriguez – Note 4

Wird gegen harmlose Nordmazedonier nicht gefordert.

Remo Freuler – Note 5

Erzielt das 1:0, übernimmt die Führungsrolle im Mittelfeld.

Ardon Jashari – Note 4

Viele gute Ansätze. Um Xhaka vergessen zu machen, reicht es zumindest noch nicht.

Fabian Rieder – Note 4

Viel Kampf, viel Laufarbeit, stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Aber ohne auffällige Aktionen.

Johan Manzambi – Note 4

In der 1. Halbzeit gelingt ihm nicht viel, steigert sich im Laufe des Spiels.

Dan Ndoye – Note 5

Wenn er den Turbo zündet, wird er fast immer gefährlich. Spielt die Gegenspieler schwindlig, belohnt sich nicht mit einem Tor.

Zeki Amdouni – Note 6

Doppelter Torschütze, Aktivposten und arbeitet sehr fleissig nach hinten mit. Bewerbung für mehr!

Sascha Britschgi

Kommt in der 63. Minute für Rodriguez. Zu kurz für eine Bewertung.

Djibril Sow

Kommt in der 63. Minute für Manzambi. Zu kurz für eine Bewertung.

Michel Aebischer

Kommt in der 76. Minute für Ndoye. Zu kurz für eine Bewertung.

Alvyn Sanches

Kommt in der 76. Minute für Rieder. Zu kurz für eine Bewertung.

Winsley Boteli

Kommt in der 86. Minute für Amdouni. Zu kurz für eine Bewertung.