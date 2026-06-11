Honduraner pfeift erstes Nati-Spiel
Wenn die Schweiz am Samstag gegen Katar ins WM-Turnier eingreift (21 Uhr), kommts für Said Martinez zur Premiere. Der 34-jährige Schiedsrichter aus Honduras wird erstmals ein Spiel an einer WM leiten. Bei der WM 2022 war Martinez bereits mehrmals als vierter Offizieller im Einsatz.
Erste Schlangen-Sichtung im Nati-Camp
Am Mittwochmorgen Ortszeit war es so weit: Im Camp der Schweizer Nationalmannschaft wurde die erste Schlange gesichtet. Zwei Mitglieder des Staffs haben das Tier in unmittelbarer Nähe des Hotel-Golfplatzes entdeckt. Ob es sich dabei um eine ortsansässige und giftige Klapperschlange gehandelt hat, ist nicht bekannt.
Schon vor dem Abflug nach San Diego machte der Schweizerische Fussballverband darauf aufmerksam, dass es in der Nähe des Hotel-Golfplatzes zu Begegnungen mit Schlangen kommen könnte, da es dort mehrere ruhige und naturbelassene Stellen gibt. Fürchten müssen sich die Nati-Spieler allerdings nicht, wie der kalifornische Schlangenfänger Bruce Ireland (61) gegenüber Blick erklärt. Man solle einfach davonlaufen: «Schlangen werden erst gefährlich, wenn sie glauben, dass für sie eine Gefahr besteht. Darum ist das Dümmste, was man machen kann, eine Schlange zu attackieren.»
Nati-Stars im Baywatch-Look
Fabian Rieder, Silvan Widmer oder Nico Elvedi müssen sich nicht vor David Hasselhoff in seiner Primetime verstecken. Der SFV hat am Montagabend als Überraschung für die Nati-Spieler einen Teamevent organisiert. Am Strand von La Jolla hatten die Akteure freie Zeit, um unterschiedlichen Aktivitäten nachzugehen oder Spiele zu spielen. Fotos zeigen die Nati-Stars beispielsweise in roten Badeshorts beim Beachvolleyball – ganz im Baywatch-Look. «Dann gab es noch einen Teambuilding-Event sowie ein Abendessen am Strand. Ich glaube, es hat uns allen sehr viel Spass gemacht», sagt Djibril Sow am Tag danach. Auch SFV-Präsident Peter Knäbel habe die Gelegenheit genutzt, um eine motivierende Rede zu halten. «Es war richtig gut für das Teamgefühl», sagt Djibril Sow über den Abend.
Embolo kämpft mit dem Jetlag
Die Schweizer Nationalmannschaft ist grösstenteils in der Zeitzone Kaliforniens angekommen und hat sich an die neun Stunden Zeitverschiebung im Vergleich zur Heimat angewöhnt. Bis auf einen Spieler: «Breel hat mir gesagt, dass er noch Mühe hat», sagt Djibril Sow über den Nati-Stürmer, der mit Verspätung in San Diego angekommen ist. «Vermutlich wird es bei ihm noch zwei, drei Tage dauern.»
Feuer-Alarm in der Nähe der Nati
Ein sich rasch ausbreitender Buschbrand ist rund zehn Fahrminuten vom Nati-Camp im bewohnten Sorrento Valley ausgebrochen. Das Feuer brach gemäss lokalen Medien am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr Schweizer Zeit) aus und breitete sich schnell auf eine Fläche von rund 18 Hektaren aus.
Die kalifornische Feuerwehr berichtet, dass Hochspannungsleitungen bedroht sind und das steile Gelände die Eindämmung des Feuers erschwert. Das Polizeidepartement von San Diego erliess um 10 Uhr Ortszeit Evakuierungsbefehle und forderte die Anwohner des betroffenen Gebiets auf, dieses umgehend zu verlassen.
Auch die Nati ist betroffen: Das Nati-Hotel Fairmont Grand in Del Mar befindet sich in einem Bereich für den eine Warnung ausgesprochen wurde von der Polizeibehörde. Beim SFV und der Fifa beobachtet man die Situation genau, zum aktuellen Zeitpunkt besteht keine Gefahr oder Handlungsbedarf. Das Trainingsareal, wo sich die Nati am Montagmittag aufhält, grenzt zwar an den Bereich, doch aktuell gibt es keine Warnung für die Bevölkerung.
Mehr zum Brand in der Nähe des Nati-Camps gibts hier.
Nati-Stars besuchen Baseball-Spiel
Den freien Samstagabend nach dem Testspiel gegen Australien (1:1) nutzten die Nati-Spieler für einen Ausflug in den Petco Park. Dort verfolgte die Mannschaft, wie die das Baseball-Team der San Diego Padres einen 3:2-Erfolg gegen die New York Mets einfuhr. Am Sonntag steigt die gleiche Begegnung noch einmal – zum dritten Mal in Folge. In der MLB, in der jede Franchise 162 Saisonspiele (ohne Playoffs) austrägt ist das so üblich.
Streik rund um SoFi Stadium in LA droht – auch Nati betroffen?
Keine sieben Tage vor dem Startschuss der Weltmeisterschaft 2026 brennt im SoFi Stadium die Luft. Die Gewerkschaft, die mehr als 2000 Angestellte der Arena nahe Los Angeles vertritt, hat mit einer überwältigenden Mehrheit von 96 Prozent für einen Streik gestimmt. Das berichtet die «New York Times» am Samstag.
Grund für den drohenden Arbeitskampf ist ein tiefgründiger Konflikt mit dem Stadionbetreiber: Die Beschäftigten im Catering- und Servicebereich fordern deutlich höhere Löhne, die den extremen Lebenshaltungskosten in Los Angeles gerecht werden, sowie faire Sonderzahlungen für das Mega-Event. Zudem verlangt die Gewerkschaft strikte Sicherheitsgarantien für die Belegschaft – darunter den Schutz vor Kontrollen der US-Einwanderungsbehörde (ICE) im Stadion sowie den Verzicht auf KI und Automatisierung, um Arbeitsplätze zu sichern.
Der mögliche Streik droht Auswirkungen auf acht WM-Spiele an diesem Austragungsort zu haben. Betroffen ist nicht nur das erste Spiel in den Staaten mit dem US-Debüt gegen Paraguay am 12. Juni, sondern auch das Gruppenspiel der Schweizer Nati gegen Bosnien am 18. Juni.
Vargas fehlt wohl gegen Australien
Sevilla-Flügel Rubén Vargas kann am Freitag nicht beim Training der Schweizer Nati in San Diego mittun. Aufgrund leichter muskulären Probleme wird er geschont. Es ist deshalb auch davon auszugehen, dass Vargas im Testspiel gegen Australien nicht zum Zug kommen wird. Das Motto: Kein Risiko vor dem WM-Start.
Somit wird Murat Yakin auch die Möglichkeit haben, um in der Offensive zu testen, da mit Vargas und Breel Embolo zwei Stammkräfte ausfallen werden. Das wäre die grosse Chance für Noah Okafor, der bei den Testspielen im März als auch zuletzt gegen Jordanien nicht mittun konnte. Gut möglich, dass der Leeds-Profi zum ersten Mal seit November 2024 wieder in der Schweizer Startelf stehen wird.
NBA-Fieber im Nati-Camp
Die in der Nacht auf Donnerstag begonnenen NBA Finals zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs sind in der Nati ein grosses Thema. Das erste Playoff-Spiel um den Titel in der US-amerikanischen Basketball-Meisterschaft haben die Spieler gemeinsam im Hotel verfolgt. «Ich drücke den Knicks die Daumen», sagt Gregor Kobel. Allerdings glaubt der Nati-Goalie, dass sich am Ende die Spurs mit dem französischen Superstar Victor Wembanyama durchsetzen werden. «Das ist schon ein Kaliber», so Kobel. Am Ende hat der BVB-Goalie allen Grund zum Jubeln. Die Knicks gewinnen Spiel 1 in San Antonio mit 105:95 und schaffen somit gleich das erste Break.
Nati (fast) wieder komplett
An der erste Nati-Trainingseinheit auf dem Campus der San Diego Jewish Academy nehmen auch die zuletzt angeschlagenen Noah Okafor und Fabian Rieder teil. Beide hatten am Sonntag das Testspiel gegen Jordanien (4:1) ausgelassen. Dafür setzt Ruben Vargas den zweiten Teil des Trainings aus Gründen der Belastungssteuerung aus. Zudem muss die Nati vorerst weiterhin auf den noch nicht eingeristen Breel Embolo verzichten.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0