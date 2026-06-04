NBA-Fieber im Nati-Camp
Die in der Nacht auf Donnerstag begonnenen NBA Finals zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs sind in der Nati ein grosses Thema. Das erste Playoff-Spiel um den Titel in der US-amerikanischen Basketball-Meisterschaft haben die Spieler gemeinsam im Hotel verfolgt. «Ich drücke den Knicks die Daumen», sagt Gregor Kobel. Allerdings glaubt der Nati-Goalie, dass sich am Ende die Spurs mit dem französischen Superstar Victor Wembanyama durchsetzen werden. «Das ist schon ein Kaliber», so Kobel. Am Ende hat der BVB-Goalie allen Grund zum Jubeln. Die Knicks gewinnen Spiel 1 in San Antonio mit 105:95 und schaffen somit gleich das erste Break.
Nati (fast) wieder komplett
An der erste Nati-Trainingseinheit auf dem Campus der San Diego Jewish Academy nehmen auch die zuletzt angeschlagenen Noah Okafor und Fabian Rieder teil. Beide hatten am Sonntag das Testspiel gegen Jordanien (4:1) ausgelassen. Dafür setzt Ruben Vargas den zweiten Teil des Trainings aus Gründen der Belastungssteuerung aus. Zudem muss die Nati vorerst weiterhin auf den noch nicht eingeristen Breel Embolo verzichten.
Glücksbringer für die Nati
Als WM-Glücksbringer hat der Basler Künstler Ersan Kay Kaya der Nati vergangene Woche mehrere Bilder überreicht. Darauf sind unterschiedlichste Motive von vergangenen Schweizer WM-Teilnahmen zu sehen. In St. Gallen haben Nati-Trainer Murat Yakin, Direktor Pierluigi Tami und Stürmer Breel Embolo die Bilder in Empfang genommen. In der Vergangenheit hat «3kay» bereits für zahlreiche Fussball-Stars arbeiten angefertigt, darunter Zinedine Zidane, Luka Modric oder Ousmane Dembélé.
Überdimensionales Nati-Shirt enthüllt
Vor dem Abflug in die USA hält der SFV-Hauptsponsor UBS noch eine Überraschung für die Nati bereit. In der Lobby des Radisson Blu Hotels am Flughafen in Kloten wird im Beisein der ganzen SFV-Delegation ein überdimensioniertes Nati-Shirt von 18 mal 19 Meter enthüllt. 48 Kilogramm wiegt das rote Nati-Leibchen, das in den letzten Wochen in der ganzen Schweiz unterwegs war. Mehr als 10'000 Grussbotschaften und Unterschriften kamen zusammen. Sie sollen der Nati viel Glück an der am 11. Juni beginnenden WM in den USA, Kanada und Mexiko bringen.
Sieben Tonnen Material an Bord
Trotz des Fehlens von Breel Embolo macht sich die rund 60-köpfige SFV-Delegation am Dienstag mit dem Swiss-Flug auf den Weg nach Los Angeles. Mit an Bord: rund sieben Tonnen Gepäck. Allein vier Tonnen wiegt das Material, das die Nati mit ins Trainingscamp nach San Diego mitnimmt.
Navarro ebenfalls in St. Gallen
Sergio Ermotti ist aber Donnerstag nicht der einzig Gast im Nati-Training. Auch Rafel Navarro (40), Trainer der Frauen-Nati beobachtet die Einheit von der Tribüne des Kybunparks. Ab Montag steht der Spanier dann wieder selber mit seinem Team auf dem Platz. In Luzern bereiten sich die Schweizerinnen auf die beiden WM-Quali-Spiele gegen Malta (5. Juni in Lugano) und Nordirland (9. Juni in Lurgan) vor.
Ermotti im Nati-Training
Wie von Blick angekündigt hat UBS-Chef Sergio Ermotti (66) am Donnerstag im Nati-Training vorbeigeschaut. Nach einer kurzen Ansprache verzichtete der Banker aber darauf, an der gesamten Einheit teilzunehmen.
Stattdessen spielte er sich mit SFV-Boss Peter Knäbel und Nati-Direktor Pierluigi Tami in der anderen Platzhälfte des Kybunparks ein paar Bälle zu.
Dabei stellte Ermotti unter Beweis, dass er als ehemaliger Stürmer des FC Chiasso durchaus etwas aus dem Kasten hat. Die spektakulärste Aktion: Nach einer butterweichen Hereingabe des Grossbank-CEO scheiterte sein ehemaliger Tessiner Teamkollege Tami mit einer Direktabnahme aus 15 Metern an der Latte.
Kobel zurück – Pause für Rieder
Am Donnerstagvormittag hätte die Nati das erste Mal in Vollbesetzung trainieren sollen. Mit Fabian Rieder muss aber ein Spieler die Einheit im Kybunpark auslassen. Der Mittelfeldspieler des FC Augsburg bleibt aufgrund leichter Fussprobleme mit einem Physiotherapeuten im Hotel. Dafür kann Gregor Kobel nach überstandener Grippe wieder voll eingreifen. Der noch etwas angeschlagene Noah Okafor trainiert individuell.
Letzte Spieler sind eingetroffen
Am Donnerstagmorgen sind mit Granit Xhaka, Remo Freuler, Ricardo Rodriguez und Manuel Akanji die letzten vier fehlenden Nati-Spieler im Teamhotel in Abtwil SG angekommen. Rodriguez kommt in Begleitung von Bruder Roberto, Freuler wird von Frau Kiki vor dem Säntispark abgeladen. Damit sind alle 26 WM-Spieler im Camp eingetroffen.
(Fast) alle im Training
Am Mittwoch fand das Nati-Training ausnahmsweise am späten Nachmittag auf der Sportanlage Gründenmoos in St. Gallen statt. Mit Ausnahme des Grippe geschwächten Gregor Kobel nahmen alle anderen eingerückten Spieler an der Einheit teil.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
0
0
0
4
Schweiz
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Türkei
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0