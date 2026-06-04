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«Drücke den Knicks die Daumen»
Nati-Stars sind vor der WM im NBA-Fieber

Die Schweiz will diesen Sommer an der Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für Furore sorgen. Mit dem Nati-Newsticker bleibst du immer am Ball.
Publiziert: 07:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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07:01 Uhr

NBA-Fieber im Nati-Camp

Die in der Nacht auf Donnerstag begonnenen NBA Finals zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs sind in der Nati ein grosses Thema. Das erste Playoff-Spiel um den Titel in der US-amerikanischen Basketball-Meisterschaft haben die Spieler gemeinsam im Hotel verfolgt. «Ich drücke den Knicks die Daumen», sagt Gregor Kobel. Allerdings glaubt der Nati-Goalie, dass sich am Ende die Spurs mit dem französischen Superstar Victor Wembanyama durchsetzen werden. «Das ist schon ein Kaliber», so Kobel. Am Ende hat der BVB-Goalie allen Grund zum Jubeln. Die Knicks gewinnen Spiel 1 in San Antonio mit 105:95 und schaffen somit gleich das erste Break.

Victor Wembanyama (l.) und seine Spurs haben im Spiel 1 gegen Karl-Anthony Towns und die Knicks das Nachsehen.
Foto: keystone-sda.ch
03.06.2026, 21:10 Uhr

Nati (fast) wieder komplett

An der erste Nati-Trainingseinheit auf dem Campus der San Diego Jewish Academy nehmen auch die zuletzt angeschlagenen Noah Okafor und Fabian Rieder teil. Beide hatten am Sonntag das Testspiel gegen Jordanien (4:1) ausgelassen. Dafür setzt Ruben Vargas den zweiten Teil des Trainings aus Gründen der Belastungssteuerung aus. Zudem muss die Nati vorerst weiterhin auf den noch nicht eingeristen Breel Embolo verzichten.

Das letzte Testspiel hatten Fabian Rieder (l.) und Noah Okafor noch verpasst.
Foto: Toto Marti
03.06.2026, 19:36 Uhr

Glücksbringer für die Nati

Als WM-Glücksbringer hat der Basler Künstler Ersan Kay Kaya der Nati vergangene Woche mehrere Bilder überreicht. Darauf sind unterschiedlichste Motive von vergangenen Schweizer WM-Teilnahmen zu sehen. In St. Gallen haben Nati-Trainer Murat Yakin, Direktor Pierluigi Tami und Stürmer Breel Embolo die Bilder in Empfang genommen. In der Vergangenheit hat «3kay» bereits für zahlreiche Fussball-Stars arbeiten angefertigt, darunter Zinedine Zidane, Luka Modric oder Ousmane Dembélé.

02.06.2026, 21:45 Uhr

Überdimensionales Nati-Shirt enthüllt

Vor dem Abflug in die USA hält der SFV-Hauptsponsor UBS noch eine Überraschung für die Nati bereit. In der Lobby des Radisson Blu Hotels am Flughafen in Kloten wird im Beisein der ganzen SFV-Delegation ein überdimensioniertes Nati-Shirt von 18 mal 19 Meter enthüllt. 48 Kilogramm wiegt das rote Nati-Leibchen, das in den letzten Wochen in der ganzen Schweiz unterwegs war. Mehr als 10'000 Grussbotschaften und Unterschriften kamen zusammen. Sie sollen der Nati viel Glück an der am 11. Juni beginnenden WM in den USA, Kanada und Mexiko bringen.

Riesiges Nati-Trikot wird den Spielern präsentiert
0:22
Vor Abflug in die USA:Riesiges Nati-Trikot wird den Spielern präsentiert
Ganz schön gross, dieses Nati-Trikot.
02.06.2026, 21:43 Uhr

Sieben Tonnen Material an Bord

Trotz des Fehlens von Breel Embolo macht sich die rund 60-köpfige SFV-Delegation am Dienstag mit dem Swiss-Flug auf den Weg nach Los Angeles. Mit an Bord: rund sieben Tonnen Gepäck. Allein vier Tonnen wiegt das Material, das die Nati mit ins Trainingscamp nach San Diego mitnimmt.

Kontrast zu den sieben Tonnen Material: Captain Granit Xhaka reist mit leichtem Gepäck.
Foto: keystone-sda.ch
28.05.2026, 18:51 Uhr

Navarro ebenfalls in St. Gallen

Sergio Ermotti ist aber Donnerstag nicht der einzig Gast im Nati-Training. Auch Rafel Navarro (40), Trainer der Frauen-Nati beobachtet die Einheit von der Tribüne des Kybunparks. Ab Montag steht der Spanier dann wieder selber mit seinem Team auf dem Platz. In Luzern bereiten sich die Schweizerinnen auf die beiden WM-Quali-Spiele gegen Malta (5. Juni in Lugano) und Nordirland (9. Juni in Lurgan) vor.

Navarro verfolgt das Training im Kybunpark.
Foto: Toto Marti
28.05.2026, 17:11 Uhr

Ermotti im Nati-Training

Wie ​von Blick angekündigt​ hat UBS-Chef Sergio Ermotti (66) am Donnerstag im Nati-Training vorbeigeschaut. Nach einer kurzen Ansprache verzichtete der Banker aber darauf, an der gesamten Einheit teilzunehmen.

Foto: Toto Marti

Stattdessen spielte er sich mit SFV-Boss Peter Knäbel und Nati-Direktor Pierluigi Tami in der anderen Platzhälfte des Kybunparks ein paar Bälle zu.

Foto: Toto Marti

Dabei stellte Ermotti unter Beweis, dass er als ehemaliger Stürmer des FC Chiasso durchaus etwas aus dem Kasten hat. Die spektakulärste Aktion: Nach einer butterweichen Hereingabe des Grossbank-CEO scheiterte sein ehemaliger Tessiner Teamkollege Tami mit einer Direktabnahme aus 15 Metern an der Latte.

Foto: Toto Marti
28.05.2026, 14:56 Uhr

Kobel zurück – Pause für Rieder

Am Donnerstagvormittag hätte die Nati das erste Mal in Vollbesetzung trainieren sollen. Mit Fabian Rieder muss aber ein Spieler die Einheit im Kybunpark auslassen. Der Mittelfeldspieler des FC Augsburg bleibt aufgrund leichter Fussprobleme mit einem Physiotherapeuten im Hotel. Dafür kann Gregor Kobel nach überstandener Grippe wieder voll eingreifen. Der noch etwas angeschlagene Noah Okafor trainiert individuell.

28.05.2026, 11:04 Uhr

Letzte Spieler sind eingetroffen

Am Donnerstagmorgen sind mit Granit Xhaka, Remo Freuler, Ricardo Rodriguez und Manuel Akanji die letzten vier fehlenden Nati-Spieler im Teamhotel in Abtwil SG angekommen. Rodriguez kommt in Begleitung von Bruder Roberto, Freuler wird von Frau Kiki vor dem Säntispark abgeladen. Damit sind alle 26 WM-Spieler im Camp eingetroffen.

1/10
Granit Xhaka ist einer von vier Spielern, die am Donnerstagmorgen ins Nati-Camp in Abtwil SG einrücken.
Foto: TOTO MARTI
27.05.2026, 20:11 Uhr

(Fast) alle im Training

Am Mittwoch fand das Nati-Training ausnahmsweise am späten Nachmittag auf der Sportanlage Gründenmoos in St. Gallen statt. Mit Ausnahme des Grippe geschwächten Gregor Kobel nahmen alle anderen eingerückten Spieler an der Einheit teil.

Nur Gregor Kobel fehlt am Mittwoch im Training.
Foto: keystone-sda.ch
Noch näher dran an der Schweizer Nati

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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