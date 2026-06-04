Ermotti im Nati-Training

Wie ​von Blick angekündigt​ hat UBS-Chef Sergio Ermotti (66) am Donnerstag im Nati-Training vorbeigeschaut. Nach einer kurzen Ansprache verzichtete der Banker aber darauf, an der gesamten Einheit teilzunehmen.

Stattdessen spielte er sich mit SFV-Boss Peter Knäbel und Nati-Direktor Pierluigi Tami in der anderen Platzhälfte des Kybunparks ein paar Bälle zu.

Dabei stellte Ermotti unter Beweis, dass er als ehemaliger Stürmer des FC Chiasso durchaus etwas aus dem Kasten hat. Die spektakulärste Aktion: Nach einer butterweichen Hereingabe des Grossbank-CEO scheiterte sein ehemaliger Tessiner Teamkollege Tami mit einer Direktabnahme aus 15 Metern an der Latte.