DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Nati
Nati: Murat Yakin spricht über Nicht-Nomination von Dalipi
Yakin über Dalipi
«Nicht fair, ihn mitzunehmen und nur eine Minute spielen zu lassen»
Murat Yakin spricht bei der Kaderbekanntgabe auch über die Nicht-Nomination von Vaduz-Knipser Dalipi.
Publiziert: vor 10 Minuten
Teilen
Kommentieren
Videos zur Schweizer Fussball-Nati
0:55
«Sicher richtige Entscheidung»
Yakin sorgt bei Xhaka-Frage für Lacher
2:01
Auszeit nach WM-Coup
Diese Nati-Stars sind gemeinsam in den Ferien
1:55
Captain Xhaka dankt den Fans
«Hoffentlich konnten wir euch glücklich machen»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen