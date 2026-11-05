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Yakin über Dalipi
«Nicht fair, ihn mitzunehmen und nur eine Minute spielen zu lassen»

Murat Yakin spricht bei der Kaderbekanntgabe auch über die Nicht-Nomination von Vaduz-Knipser Dalipi.
Publiziert: vor 10 Minuten
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