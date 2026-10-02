Nati-Stürmer für Slowenien-Spiel fraglich

Lucas WerderReporter Fussball
Das Abschlusstraining vor dem dritten Nations-League-Spiel gegen Slowenien findet am Freitagmorgen ohne Cedric Itten (29) statt. Der Stürmer hat vor zwei Tagen einen Schlag auf den Fuss einstecken müssen und trainiert individuell.
Ob der Bremen-Stürmer am Samstagabend in Luzern zur Verfügung steht, ist noch unklar. Der Basler war am Dienstag beim 3:0-Sieg in Glasgow in der Schlussphase zu einem Kurzeinsatz gekommen.
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