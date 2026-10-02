Nati-Stürmer für Slowenien-Spiel fraglich

Verletzungsmeldung aus dem Nati-Camp: Cedric Itten ist für das Heimspiel am Samstag fraglich.

Nach Schlag auf den Fuss

Lucas Werder Reporter Fussball

Das Abschlusstraining vor dem dritten Nations-League-Spiel gegen Slowenien findet am Freitagmorgen ohne Cedric Itten (29) statt. Der Stürmer hat vor zwei Tagen einen Schlag auf den Fuss einstecken müssen und trainiert individuell.

Ob der Bremen-Stürmer am Samstagabend in Luzern zur Verfügung steht, ist noch unklar. Der Basler war am Dienstag beim 3:0-Sieg in Glasgow in der Schlussphase zu einem Kurzeinsatz gekommen.