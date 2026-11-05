Nati-Coach Yakin spricht über Embolo und Captain Xhaka

Die Schweiz spielt in diesem Jahr noch gegen Slowenien und gegen Schottland. Dabei sind auch zwei grosse Rückkehrer. Nati-Coach Murat Yakin freut sich.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Nati-Captain Granit Xhaka und Stürmer Breel Embolo sind nun offiziell zurück im Kader von Nati-Coach Murat Yakin. Zuletzt wurden sie wegen einer Corona-Zertifikats-Affäre nicht berücksichtigt.

Vor den Nations-League-Partien gegen Slowenien und Schottland nimmt Yakin Stellung zu den beiden. Yakin wird von den Medienschaffenden auf Embolos Interview bei «CH Media» angesprochen. Darin hat der Stürmer die Verbandsbosse kritisiert. Yakin: «Die Inhalte des Interviews kennen wir, Breel hat das Recht sich zu positionieren. Für uns ist wichtig, was für eine Reaktion er auf dem Platz zeigt.»

Der Nati-Coach könne nur das Sportliche beurteilen. Yakin: «Auch die Regeln, die jetzt aufgestellt wurden, haben wir besprochen. Breel war verärgert, dass er nicht spielen konnte, aber das muss er akzeptieren. Es braucht sicher noch einmal ein Gespräch, an dem man an einem Tisch alles besprechen kann.»

Zu Xhaka meint Yakin: «Im Fall von Granit ist auch alles besprochen, er hat sich entschuldigt. Er hat mir vor den Spielen, wo er fehlte, eine Nachricht geschrieben. Ich bin überzeugt, dass wenn er am Montag einrückt, für ihn nur die Nati zählt.» Für Yakin sei das Captain-Thema nie zur Debatte gestanden. Xhaka wird die Nati weiterhin mit der Binde aufs Feld führen.