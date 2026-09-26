Jetzt bist du der Nati-Boss! Stell deine Startelf für den Nations-League-Auftakt gegen Nordmazedonien auf. Jetzt einloggen und direkt ab an die Taktiktafel.

Ohne Xhaka – wer gehört in die Nati-Startelf?

Ohne Xhaka – wer gehört in die Nati-Startelf?

Mario Stauber (Blick Visuals) und Stefan Meier

Umbruch in der Schweizer Nati. Die beiden Neulinge Winsley Boteli und Sascha Britschgi aber etwa auch Alvyn Sanches, Zachary Athekame oder Adrian Bajrami bringen viel frischen Wind in das Schweizer Team. Dafür fehlen Spieler wie Granit Xhaka, Denis Zakaria oder Aurèle Amenda – und Noah Okafor ist zurückgetreten.

Wie soll also die neue Nati im ersten Auftritt seit dem historischen WM-Viertelfinal aussehen? Egal ob klassisches 4-4-2 oder riskantes Offensivsystem: Jetzt bestimmst du das Spiel. Wähle deine Formation und klicke deine Wunschspieler auf die Positionen.

Fertig? Dann teile dein Team mit deinen Freunden und vergleiche es später direkt mit der echten Aufstellung von Murat Yakin.

Zeig der Schweiz, wie viel Taktikfuchs in dir steckt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Welches ist die beliebteste Aufstellung und wer der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen. Du erfährst weiter unten auch, welche die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über das Kader und den Spielplan.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos