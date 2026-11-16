Komplett neue Startelf – wie würdest du die Nati aufstellen?

Jetzt bist du der Boss an der Seitenlinie! Stell deine Nati-Startelf auf. Einloggen und direkt ab an die Taktiktafel.

Kein Xhaka, kein Manzambi, kein Ndoye, kein Vargas und auch kein Akanji. Nach dem Aufstieg in der Nations League fehlen Murat Yakin gegen Schottland zahlreiche Leistungsträger. Wen also soll der Nati-Coach in die Startelf beordern?

Hast du eine Wunschaufstellung? Egal ob ein klassisches 4-4-2 oder doch ein riskantes Offensivsystem: Du bestimmst das Spiel. Wähle deine Formation und klicke deine Wunschspieler auf die Positionen.

Fertig? Dann teile dein Team mit deinen Freunden und vergleiche es später direkt mit der echten Aufstellung.

Zeig uns, wie viel Taktikfuchs in dir steckt.

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Noch näher dran an der Schweizer Nati Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Wer ist der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen.

Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über die Kader und den Spielplan.

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