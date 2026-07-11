Nach seinem unglücklichen Auftritt gegen Algerien gibt Fabian Rieder im Achtelfinal gegen Kolumbien eine starke Antwort. Und heimst im Anschluss gleich zwei Trikots ein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz besiegt Kolumbien im WM-Achtelfinal nach Penaltyschiessen 4:3

Fabian Rieder ergattert Trikots von James Rodriguez und Andres Gomez

Rieder nach 103 Minuten ausgewechselt, Schweiz trifft im Viertelfinal auf Argentinien

Trotz starker zweiter Halbzeit bleibt Fabian Rieder auch im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien (4:3 n.P.) ohne seinen ersten Skorerpunkt. Dafür schlägt der Nati-Mittelfeldspieler nach Abpfiff zu – und zwar gleich doppelt. Rund eineinhalb Stunden nach der Partie spaziert Rieder mit zwei kolumbianischen Trikots in der Hand in Richtung Teambus. Eines davon hatte zuvor Andres Gomez (23) getragen. Den Flügelspieler kennt er aus gemeinsamen Zeiten bei Stade Rennes.

Richtig stolz ist der Berner aber vor allem auf das zweite Leibchen. Jenes von James Rodriguez (34). «Er war für mich immer so etwas wie ein Idol», sagt Rieder über Kolumbiens Captain, dessen Durchbruch an der WM 2014 der damalige Solothurn-Junior vor dem TV mitverfolgte.

Zwölf Jahre später steht Rieder bereits an seiner zweiten WM auf dem Platz. Nach seiner verpassten Mega-Chance gegen Algerien wirkt er im WM-Achtelfinal zu Beginn noch etwas verunsichert, findet dann aber immer besser ins Spiel. Vor allem in der zweiten Halbzeit gehört er zu den überzeugendsten Schweizern auf dem Platz. «Es war vom mentalen Aspekt nicht ganz einfach. Aber ich konnte mich mit meinen technischen Qualitäten einbringen», findet Rieder, der nach 103 Minuten für Zeki Amdouni Platz macht. «Ich hätte gerne noch weitergespielt, aber ich konnte nicht mehr.»

«Das macht uns stark»

Für den historischen Einzug in den Viertelfinal hat Rieder eine einfache Erklärung bereit: «Jeder kann mal einen Fehler machen. Aber in diesem Team ist jeder für den anderen da. Auch ich persönlich merke, was ich für einen Rückhalt habe», sagt der Augsburg-Profi. Auf diese Mentalität und diesen Zusammenhalt sei er unglaublich stolz. «Wir hatten ein paar Hindernisse, die wir gemeinsam überwunden haben. Das macht uns stark», so Rieder.

Und nun soll sich also mit Argentinien der amtierende Weltmeister am starken Schweizer Kollektiv die Zähne ausbeissen. Doch wie steht es um den Zusammenhalt innerhalb der Nati, wenn es um das Trikot von Lionel Messi (39) geht? Ist Rieder nach seinem Rodriguez-Coup der Top-Favorit auf das Shirt des achtfachen Weltfussballers? «Nein, da muss ich mich wohl hinten anstellen», sagt er mit einem Schmunzeln.

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