Kaum Stars und neuer Coach
Auf die Nati wartet Krisen-Team mit vielen Fragezeichen

Schweden galt als härtester Konkurrent im Kampf um das WM-Ticket. Doch die Skandinavier erlebten einen monumentalen Absturz. Am Samstag treten sie unter dem neuen Trainer Graham Potter ersatzgeschwächt an, weshalb es für die Nati ein Duell mit vielen Unbekannten wird.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Graham Potter soll Schweden aus der Krise und an die WM 2026 führen.
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Der schwedische Fussball befindet sich in der grössten Krise seit den Achtzigerjahren. Den Skandinaviern droht, dass sie nach der WM 2022 und der EM 2024 die dritte Endrunde in Folge verpassen – trotz Top-Stars wie Alexander Isak oder Viktor Gyökeres.

Letzterer fehlt am Samstag gegen die Nati – und auch Isak kommt aus einer Verletzung zurück und wird nicht von Beginn an spielen. Zudem fällt Captain Victor Lindelöf kurzfristig aus. All das erschwert den Start von Coach Graham Potter (50), der nach der dritten Quali-Pleite in Folge auf den ungeliebten Jon Dahl Tomasson folgte. Auch Lucas Bergvall und Dejan Kulusveski (beide Tottenham) sowie Hugo Larsson fehlen.

Auch deshalb wird das Spiel für die Nati zu einem Duell mit vielen Unbekannten. «Potter kennt den schwedischen Fussball, seine DNA. Diese wird er wieder einbringen», ist Murat Yakin überzeugt. Heisst: Schweden dürfte wesentlich defensiver auftreten als vor einem Monat beim 0:2 in Stockholm.

Kaum Optimismus trotz neuem Trainer

Dass mit dem Trainerwechsel alles besser kommt, glauben in Schweden aber nur wenige. «Die Spieler sind dieselben», lautet der Tenor. Immerhin: Die Stimmung während des Vorbereitungscamps in Marbella sei wesentlich besser gewesen. Und: Potter geniesst in Schweden einen sehr guten Ruf.

Denn bevor er sich in der Premier League einen Namen schuf, schrieb er mit Östersund ein kleines Fussball-Märchen. Mit dem Klub schaffte er den Durchmarsch von der vierten bis in die höchste Liga, holte den Cup und qualifizierte sich sogar für die K.o.-Phase der Europa League.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
5
7
12
2
Slowakei
Slowakei
5
4
12
3
Nordirland
Nordirland
5
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
5
-11
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
10
13
2
Island
Island
5
4
7
3
Ukraine
Ukraine
5
-3
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
5
5
10
2
Ungarn
Ungarn
5
2
8
3
Irland
Irland
5
1
7
4
Armenien
Armenien
5
-8
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
7
19
17
2
Polen
Polen
7
6
14
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
7
29
21
2
Italien
Italien
7
12
18
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
7
-24
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
7
20
21
2
Albanien
Albanien
7
4
14
3
Serbien
Serbien
7
-2
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
7
21
19
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
7
-8
9
5
Gibraltar
Gibraltar
7
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Schweiz
Schweiz
Schweden
Schweden
