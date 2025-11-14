DE
FR
Abonnieren

«Wir haben etwas Grosses vor»
Yakin will WM-Sack zumachen – und behält Geheimnis für sich

Die Schweizer Nati kann am Samstag in Genf endgültig die direkte Qualifikation für die WM im kommenden Sommer erreichen. Murat Yakin fokussiert sich dabei mehr auf sein Team als auf die Schweden – und behält ein Geheimnis für sich.
Publiziert: vor 19 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Murat Yakins Ziel ist klar: den Sack für die WM-Quali am Samstag zumachen.
Foto: TOTO MARTI
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Die Stimmung im Nati-Camp ist wie die Ausgangslage in der WM-Quali: ausgezeichnet. Bei den Trainingsübungen vor dem Schweden-Spiel wird voller Einsatz gegeben, sich gegenseitig angefeuert und miteinander gejubelt. «Wir hatten bis jetzt eine fantastische Woche, und wir wollen unser Spiel machen vor den fantastischen Fans morgen», sagt Murat Yakin – nachdem er mehrfach zum Trainerwechsel von Jon Dahl Tomasson zu Graham Potter bei den Schweden angesprochen wird.

Die Devise heisst: Voller Fokus auf die eigene Leistung! Was bei den Schweden passiere, sei nicht egal, «aber man kann mit dem neuen Trainer nur spekulieren». Yakin fordert von seinen Schützlingen eine dominante Partie in jenem Genfer Stadion, in dem die Schweiz noch nie ein Quali-Spiel verloren hat, weder für eine WM noch für eine EM.

«Sie spielen mir schneller ab, weil ich der Älteste bin»
1:13
Embolo witzelt an PK:«Sie spielen mir schneller ab, weil ich der Älteste bin»

«Es ist nicht nur das Stadion, die ganze Vorbereitung in der Romandie – die Fans, die Kinder, es ist immer etwas sehr Spezielles hier», so Yakin. Die Statistik sei ein gutes Omen, müsse aber immer wieder erneut bestätigt werden. «Wir haben etwas Grosses vor morgen, wir sind in einer sehr guten Form, und wir haben uns das Selbstvertrauen dafür erarbeitet in den letzten Monaten», so der 51-Jährige.

In der Halbzeit wird das Resultat in Slowenien analysiert

Voller Fokus auf die eigene Leistung, aber mit einer kleinen Ausnahme: das Resultat in Slowenien. «Ich werde sicher Informationen über das Spiel in Ljubljana erhalten», verrät Yakin. Spätestens in der Halbzeit werde man sich das Zwischenergebnis zwischen Slowenien und Kosovo anschauen und wenn nötig reagieren. Ein Punkt mehr als die Kosovaren reicht am Samstag, und das WM-Ticket nach Nordamerika ist fix gebucht. «Wir würden den Sack gerne am Samstag zumachen, dafür benötigen wir aber etwas Schützenhilfe von den Slowenen», sagt der Nati-Trainer.

Mehr zum Thema
Embolo witzelt über Treffsicherheit in der Nati
Mit Video
«Die haben jetzt mehr Respekt»
Embolo witzelt über Treffsicherheit in der Nati

Ein Geheimnis bleibt derweil, wer am Samstagabend neben Captain Granit Xhaka im Mittelfeld spielen wird. «Ich habe einiges getestet und habe viele Optionen», sagt Murat Yakin und zählt dann alle Topspieler auf, die ihm nicht zur Verfügung stehen: Denis Zakaria, Vincent Sierro, Ardon Jashari und natürlich Remo Freuler. Er habe viel ausprobiert unter der Woche und werde sich nach den letzten Eindrücken im Abschlusstraining final entscheiden. Die möglichen Kandidaten seien Djibril Sow, Michel Aebischer, Simon Sohm oder Johan Manzambi. «Manzambi aber eher weniger, weil ich ihn offensiv auf dem Flügel sehe» – bekanntlich ist der Nati-Coach aber immer für eine Überraschung gut.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
10
13
2
Island
Island
5
4
7
3
Ukraine
Ukraine
5
-3
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
5
5
10
2
Ungarn
Ungarn
5
2
8
3
Irland
Irland
5
1
7
4
Armenien
Armenien
5
-8
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
7
-14
5
5
Litauen
Litauen
7
-5
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
7
29
21
2
Italien
Italien
7
12
18
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
7
-24
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
7
20
21
2
Albanien
Albanien
7
4
14
3
Serbien
Serbien
7
-2
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz