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Katar-Trainer lobt die Nati
Katar-Trainer witzelt vor Nati-Duell über Siegchance

Katar-Trainer Julen Lopetegui sieht sein Team vor dem Auftakt gegen die Schweiz als Aussenseiter: Die Nati ist für ihn eines der besten Teams des Turniers. Persönlich hat der Spanier mit der WM noch eine Rechnung offen.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Julen Lopetegui steht kurz vor seiner ersten WM-Endrunde, nachdem er 2018 kurz davor vom spanischen Verband entlassen worden ist.
Foto: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminRedaktor Sport

«Mein Plan, um die Schweiz zu schlagen? Mit zwölf Spielern spielen.» Julen Lopetegui reagiert mit Humor auf die Frage nach seinem Game-Plan gegen die Nati – zeigt damit den Respekt, den der spanische Nationaltrainer von Katar der Schweiz entgegenbringt.

«Es fällt mir sehr leicht, über die Stärken dieser Mannschaft zu sprechen, da sie so viele hat. Sie beherrschen verschiedene Spielsysteme, ihre Offensivkraft ist vielfältig», lobt der ehemalige Trainer von Real Madrid. Und erklärt dann, ohne zu zögern: «Ich sage es Ihnen, und das ist meine Meinung: Die Schweiz gehört zu den besten Mannschaften dieser Weltmeisterschaft.»

«Wir sind bereit, über unsere Grenzen hinauszugehen»

Sein Mittel dagegen: Viel Einsatz und ein Fokus auf Standardsituationen. «Defensive oder offensive Standardsituationen sind von äusserster Wichtigkeit. Darauf sind wir vorbereitet. Und wir sind bereit, über unsere Grenzen hinauszugehen», erklärt der Baske kurz vor seiner ersten WM-Teilnahme als Trainer.

Zu dieser hätte er eigentlich schon vor acht Jahren für sein Heimatland Spanien kommen sollen. Doch Lopetegui wurde damals wenige Tage vor dem Turnier nach einem Streit mit dem spanischen Verband entlassen – dieser warf ihm vor, seinen Wechsel zu Real hinter dessen Rücken ausgehandelt zu haben.

Irankrieg erschwerte Vorbereitung

Nachtragend will er deshalb aber nicht sein: «Die Vergangenheit nützt nichts, nur die Gegenwart ermöglicht es dir, deine Zukunft aufzubauen», weicht er dem Thema fast schon philosophisch aus. Es sei nun eine grosse Ehre für ihn, mit Katar dabei zu sein.

Dabei war die Vorbereitung alles andere als ideal. Katar hat gerade einmal zwei Vorbereitungsspiele absolviert: eine knappe Niederlage in Irland (1:0) und ein 0:0 in Los Angeles gegen El Salvador, nachdem es im März wegen der geopolitischen Lage am Golf nicht hat spielen können. Auch dieses Thema wischt Lopetegui aber beiseite: «So ist es nun mal, das ist die Situation. Wir passen uns an.»

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
1
0
1
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
3
Schweiz
Schweiz
0
0
0
4
Katar
Katar
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Katar
Katar
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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