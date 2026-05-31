«Idol für die ganze Nation»
Auf diesen Jordanier muss die Nati aufpassen

Auf einen Spieler von Jordanien freut man sich bei den Schweizern besonders: Mousa Al-Tamari ist ein Nationalheld – und ein Kumpel von Breel Embolo.
Publiziert: vor 17 Minuten
Er ist der grosse Star bei Nati-Testgegner Jordanien: Captain Mousa Al-Tamari.
Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Nati trifft heute in St. Gallen mit der Nati auf Jordanien
  • Jordaniens Captain Mousa Al-Tamari ist Teamkollege von Embolo bei Rennes
  • Marktwert von Al-Tamari beträgt acht Millionen Franken
Tobias WedermannFussballchef

Als Breel Embolo (29) am Samstag gefragt wird, wie viele Spieler er von Testgegner Jordanien kenne, muss er grinsen: «Tatsächlich kenne ich viel mehr Spieler, als du vielleicht denkst.» Der Grund dafür ist sein Mitspieler bei Rennes, Mousa Al-Tamari.

Der 28-jährige Offensivspieler ist der grosse Star der Jordanier oder vielmehr ein Nationalheld. «Er ist sehr patriotisch und wir schauen oft jordanische Spiele in der Kabine auf seinem Handy», so Embolo, der sich sehr darauf freut, am Sonntag gegen seinen Kumpel Al-Tamari zu spielen. Auch Fabian Rieder kennt den Jordanier noch von seiner Zeit bei Rennes. 

Jordaniens Captain Al-Tamari selbst verrät an der Pressekonferenz des Nati-Gegners, dass es am Freitag noch zu einem Treffen der beiden Rennes-Stars gekommen sei. «Er ist ein Super-Typ und ein toller Spieler. Breel hat mir gesagt, dass ich beim Spiel etwas machen soll», so der 28-Jährige. Was genau, will er aber nicht verraten. «Das seht ihr morgen beim Spiel.» 

WM als Sprungbrett für die Jordanier

Der Flügelspieler vereint Tempo, enge Ballführung sowie Abschlussstärke und ist der einzige Spieler Jordaniens, der in einer europäischen Topliga spielt. Marktwert: rund acht Millionen Franken. «Er ist viel mehr als unser Captain – er ist ein Idol für die gesamte Nation», sagt Trainer Jamal Sellami. Die WM soll aber dabei helfen, dass noch mehr Jordanier künftig in Europa spielen werden.

«Wir haben viele Spieler mit Qualität und die Weltmeisterschaft ist eine einzigartige Möglichkeit, dass sie sich zeigen können – es ist mein Ziel, dass am Ende des Turniers mehr Spieler von uns in Europa spielen werden», so der Marokkaner an der Seitenlinie von Jordanien.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
