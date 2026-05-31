Darum gehts
- Nati trifft heute in St. Gallen mit der Nati auf Jordanien
- Jordaniens Captain Mousa Al-Tamari ist Teamkollege von Embolo bei Rennes
- Marktwert von Al-Tamari beträgt acht Millionen Franken
Als Breel Embolo (29) am Samstag gefragt wird, wie viele Spieler er von Testgegner Jordanien kenne, muss er grinsen: «Tatsächlich kenne ich viel mehr Spieler, als du vielleicht denkst.» Der Grund dafür ist sein Mitspieler bei Rennes, Mousa Al-Tamari.
Der 28-jährige Offensivspieler ist der grosse Star der Jordanier oder vielmehr ein Nationalheld. «Er ist sehr patriotisch und wir schauen oft jordanische Spiele in der Kabine auf seinem Handy», so Embolo, der sich sehr darauf freut, am Sonntag gegen seinen Kumpel Al-Tamari zu spielen. Auch Fabian Rieder kennt den Jordanier noch von seiner Zeit bei Rennes.
Jordaniens Captain Al-Tamari selbst verrät an der Pressekonferenz des Nati-Gegners, dass es am Freitag noch zu einem Treffen der beiden Rennes-Stars gekommen sei. «Er ist ein Super-Typ und ein toller Spieler. Breel hat mir gesagt, dass ich beim Spiel etwas machen soll», so der 28-Jährige. Was genau, will er aber nicht verraten. «Das seht ihr morgen beim Spiel.»
WM als Sprungbrett für die Jordanier
Der Flügelspieler vereint Tempo, enge Ballführung sowie Abschlussstärke und ist der einzige Spieler Jordaniens, der in einer europäischen Topliga spielt. Marktwert: rund acht Millionen Franken. «Er ist viel mehr als unser Captain – er ist ein Idol für die gesamte Nation», sagt Trainer Jamal Sellami. Die WM soll aber dabei helfen, dass noch mehr Jordanier künftig in Europa spielen werden.
«Wir haben viele Spieler mit Qualität und die Weltmeisterschaft ist eine einzigartige Möglichkeit, dass sie sich zeigen können – es ist mein Ziel, dass am Ende des Turniers mehr Spieler von uns in Europa spielen werden», so der Marokkaner an der Seitenlinie von Jordanien.
