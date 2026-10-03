Glückliches Nati-Juwel Manzambi reagiert auf Fan-Song

Die Nati feiert gegen Slowenien den dritten Sieg im dritten Nations-League-Spiel. Johan Manzambi, Remo Freuler und Gregor Kobel erklären nach Abpfiff ihre Sicht auf die Partie in Luzern.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Johan Manzambi

«Es ist zum Glück alles noch okay, auch mein Knie zum Glück. Wir wussten, dass sie hart spielen werden, wir waren vorbereitet. Ich habe keine Gedanken an mein Knie, ich weiss, dass es gesund ist. Ich bin glücklich, dass der Trainer mir vertraut. Ich hoffe, ich werde weiter gut spielen», erklärt der Spieler, der im Spiel gegen Slowenien die meisten Zweikämpfe geführt hat und teils hart gefoult wurde, gegenüber SRF.

«Ich habe es leider nicht gehört, wenn ich spiele, höre ich nichts. Vielleicht werde ich im nächsten Spiel aber zuhören», meint er, als er auf das Lied «Manzambi Ballon d'Or», das im Fanblock gesungen wurde, angesprochen wird.

Remo Freuler

«Ich habe einfach versucht, den Ball aufs Tor zu bringen, was nicht ganz gelungen ist. Darum kann ich mir das Tor wirklich nicht zuschreiben», witzelt Remo Freuler, der vor dem Eigentor als letzter Schweizer am Ball ist.

«Die Reaktion auf das 0:1 war super, das zeigt auch den Charakter des Teams. Aber wir müssen auch bescheiden sein und zugeben, dass wir nicht unser bestes Spiel, nicht unser volles Potenzial gezeigt haben. Wir haben die Gegenangriffe nicht gut genug unterbunden, das müssen wir gegen Nordmazedonien besser machen. Wichtig ist aber, dass wir trotzdem drei Punkte geholt haben», fährt er im Interview bei SRF weiter.

Gregor Kobel

«Sie haben schnell in die Tiefe gespielt, viel gekontert. Ein, zwei Mal haben sie uns erwischt. Im Allgemeinen hat man heute den Faktor Energie etwas gemerkt. Es war das dritte Spiel in kurzer Zeit. Trotzdem: Solche Spiele wirst du immer haben aufgrund des Pensums, das gehört dazu. Wir haben es aber sehr gut gemacht, zwei Tore geschossen und das Spiel gewonnen», sagt Gregro Kobel bei SRF.

«Wenn du hoch verteidigst, musst sehr viel Druck auf dem Ball haben, denn sobald der Gegner Zeit hat, um die Bälle hinter die Abwehr reinzulegen, wird der Abstand zwischen der Abwehrkette und mir sehr gross. Diese Räume haben sie immer wieder gefunden. Das hiess für uns viel Rückwärts-Verteidigen, das ist nie schön. Aber nichts desto trotz war es eine gute Performance», erklärt er zu den Problemen in der Defensivarbeit.