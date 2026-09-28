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Gewichtsprobleme!
Nati-Flieger muss auf dem Weg nach Schottland zwischenlanden

Die Nati reist nach dem Auswärtsspiel gegen Nordmazedonien nach Schottland. Doch der Flug geht nicht wie geplant über die Bühne. Der Flieger muss einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen.
Publiziert: 16:08 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
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Winsley Boteli und seine Teamkollegen erleben eine turbulente Reise nach Schottland.
Foto: Toto Marti
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Lucas WerderReporter Fussball

Eigentlich hätte der Swiss-Flieger LX8806 am Montagmorgen um 11 Uhr Ortszeit vom Skopje International Airport Richtung Glasgow abheben sollen. Doch statt auf schottischem Boden setzt der Nati-Charter zwei Stunden später in Zürich wieder auf. «Ein Zwischenstopp zum Auftanken war notwendig», teilt der Schweizerische Fussballverband mit.

Geplant war dieser allerdings nicht. «Grund der Verspätung sind Unstimmigkeiten bei der Gewichtsberechnung seitens der Airline», so der SFV. Dadurch habe man nicht mit genügend Treibstoff für einen Direktflug nach Glasgow starten können. Nach dem unfreiwilligen fast dreistündigen Zwischenstopp soll der Nati-Flieger um 15.37 Uhr wieder starten können.

Die verspätete Anreise nach Schottland, wo die Schweiz am Dienstagabend (20.45 Uhr) ihr zweites Nations-League-Spiel bestreiten wird, hat zur Folge, dass das Abschlusstraining im Hampden Park nach hinten verschoben wird. Auch die ursprünglich auf 17.45 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Murat Yakin und Nico Elvedi findet neu um 19.15 Uhr Schweizer Zeit statt.

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
1
2
3
2
Frankreich
Frankreich
1
1
3
3
Türkei
Türkei
1
-1
0
4
Italien
Italien
1
-2
0
Playoffs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
1
1
3
1
Ukraine
Ukraine
1
1
3
3
Georgien
Georgien
1
-1
0
3
Ungarn
Ungarn
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
1
3
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
2
Polen
Polen
1
0
1
4
Rumänien
Rumänien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Armenien
Armenien
1
2
3
2
Montenegro
Montenegro
1
1
3
3
Zypern
Zypern
1
-1
0
4
Lettland
Lettland
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
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